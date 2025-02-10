過年半夜頻傳剁菜聲 分屍案凶嫌吐「大嫂不再討房子」疑爭房產被殺

高雄發生駭人分屍殺人，73歲張姓男子涉嫌將3名7旬婦人殘忍殺害肢解丟入運河，落網後仍矢口否認犯案。凶嫌今天上午在檢警戒護下抵達住家，將模擬殺害3婦人並碎屍手法，鄰居透露，過年期間半夜不斷傳出剁菜的聲音，他還清出不少發出惡臭的垃圾包，如今想來令人毛骨悚然。

還有人說，凶嫌曾在公園告訴友人說「大嫂以後不會再跟我要房子了。」

張姓凶嫌不但殘忍殺害張姓與林姓婦人，似乎連自己的大嫂都沒放過。張姓目前居住房子為父母所留，他入獄時，房子為哥哥繼承，去年5月哥哥去世後，大嫂把這房子供張居住。張嫌以前曾向朋友抱怨「嫂子一直跟我要房子」，但某天他突然向公園友人透露：「我大嫂以後不會跟我要房子了」，檢警懷疑他的大嫂已經被殺害了。

張連殺3人，對大嫂的殺人動機是否為爭奪家產？其他兩婦人又是為何被殺害，其中原因，都有待警方調查釐清。但案發至今，破案關鍵的兇刀與3名婦人頭顱始終沒有下落，警方懷疑張嫌是否將部分屍塊打包直接丟垃圾桶。

鄰居今天透露，過年期間，張嫌家半夜一直傳出剁菜的聲音；而過年期間張嫌不斷從家中清出大量垃圾，並且傳出濃濃惡臭味，鄰居曾好奇問，他都是不發1語離開。而堆積垃圾的地方，也不時傳出異味。

警方調查，張嫌75歲黃姓大嫂、75歲張姓婦人以及71歲林姓婦人，分別在去年11月、今年1、2月進入張嫌家中後遭到殺害，張嫌也在動手後隔天多次進出住處棄屍。2月6日案件揭露後，警在張嫌住處發現3組不同女性的DNA。檢警等相關人員連日在前鎮河打撈，目前已尋獲10多塊人體組織，經過鑑定比對確定，多數為林婦的屍塊，而其中一塊確定為張婦的胸部組織。