高雄3人分屍案勘驗凶宅！4大箱證物被帶走 警察局長翻出這本書

高雄72歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人後分屍，檢警今天上午二度勘驗凶宅，並首度提訊張介宗回到前鎮區命案現場，歷經約4小時的現場勘驗採證，警察局長林炎田在陽台翻閱檢視凶嫌所有的「火辣數獨130選1」書本遭媒體拍下，鑑識人員隨後帶走4大箱證物，應有助鞏固事證。

高雄72歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人後分屍，目前僅找到20多塊的鼻、胃、右腳、左腳掌、胸部及人皮等人體組織，屍塊多為趙林婦人，另也找到張姓婦人胸部組織，確認2人遇害，張嫌兄嫂下落仍不明，檢警今天再度勘驗凶宅，並首度提訊張介宗回到前鎮區的公寓現場。

警局鑑識中心人員幾乎全員出動，鑑識人員進進出出，警察局長林炎田也戴手套從屋內拿出一本在屋內找到的「火辣數獨130選1」在陽台鑑識翻閱。

歷經4小時勘驗、採證，鑑識人員於下午約3點將4大箱證物分兩批帶走，深怕被媒體拍到，火速上車倒車離去。

據了解，「火辣數獨130選1」書籍宣傳時強調，是適合最高等級解題者玩的數獨題庫，每一題都是從難度最高的題目中嚴選而出，強調，若絞盡腦汁還是找不到提示的話，不妨試著暫時先把數字填進去再一一思考。