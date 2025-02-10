母遭殘忍分屍 兒淚求「判死」回命案現場…企圖教訓高雄殺人魔

高雄檢警偵辦嫌犯張介宗涉殺害分屍3名老婦案，今天上午借提張嫌重回現場勘驗，目前尋獲最多殘骸的趙林婦人兒子聞訊趕至，對母親遭張殘忍殺害、屍骨無存，怒氣難抑，欲在張被押解上車時，試圖教訓張嫌，警方得知後，讓他表達心聲，他泣訴盼警方能將張繩之於法，「讓司法判死」。

張介宗被懷疑陸續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，以3人進張嫌住處時間推測，張嫌兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人為2月2日。

檢警今借訊張介宗重回現場進行勘驗，警方目前尋獲多件人體組織，鑑定多為趙林姓婦人，對於母親遭張殘忍殺害還分屍，好好的一個人變屍骨無存，從此天人永隔，趙林婦的兒子今從媒體報導得知張被檢警帶回命案現場，中午趕抵，並混在媒體之間，試圖要趁張介宗被警方帶上車前予以教訓。

警方得知後，讓趙男和專案小組成員表達意見，趙對於張犯下殺害母親還分屍，如此人神共憤之事，說著說著掉下淚來，刑大大隊長拍了拍他的肩膀安慰。