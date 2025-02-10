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詭異！工頭走入高雄分屍公寓暗巷 疑感應到突頭暈想吐

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄72歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人後分屍，目前僅找到2名婦人屍塊，張嫌兄嫂仍下落不明，檢警今天再度勘驗凶宅，並首度提訊張介宗回到前鎮區的公寓現場，一名曾在「分屍公寓」旁工作的工頭好奇圍觀，走入公寓後方暗巷看先前工程，突頭暈嘔吐兩次，嚇得他起雞皮疙瘩不敢再靠近。

張介宗被懷疑陸續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，以3人進張嫌住處時間推測，張嫌兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人為2月2日。

警方在張家屋內採集到三人血跡，且附近監視器拍到張男在三人疑遇害後都提著袋子騎腳踏車外出，疑是到前鎮運河五號船渠處棄屍。

警方六日尋獲多件人體組織，鑑定多為趙林姓婦人，前天尋獲一塊胸部組織，經送驗昨天確定為張姓婦人，張嫌兄嫂屍體則尚未尋獲。

張介宗至今仍未坦承殺人棄屍，警方今早借提張介宗重回前鎮區的「殺人公寓」，希望讓他俯首認罪，目前張介宗已被帶入犯案公寓住處，現在檢察官、法醫及鑑識人員仍在屋內蒐證，拼湊張的犯案證據。

因張男屋內多處牆壁都有發現3名婦人血跡，鑑識人員鎖定其他微物跡證，位於屋內後方的浴室、廚房，也被列為搜查重點，不時傳出閃燈光線及快門聲。

該間公寓採「明管」排放屋內污水，水管從公寓後方的暗巷接入污水管。今天檢警蒐證時，不少民眾圍觀，好奇張介宗本人模樣，痛罵他「夭壽骨（台語）」。

其中一名男子，去年曾經幫張介宗鄰居施作屋外結構補強，他今天到施工地勘查狀況，也好奇「分屍公寓」案情，但一走進公寓後方的暗巷，一到張男房子正後方，隨即感到頭暈目眩想吐。

該名工人不信邪，再走進暗巷一次，一樣感覺頭暈想吐，他自稱他感應到裡面「很陰」、「磁場不太對」，現在想到凶嫌犯案過程，真的會起雞皮疙瘩。

張介宗住在該間公寓2樓，屋內水管從後方排入暗巷污水管。記者張議晨／攝影
張介宗住在該間公寓2樓，屋內水管從後方排入暗巷污水管。記者張議晨／攝影
曾經幫張介宗鄰居修繕結構的工頭（藍衣者），今天好奇圍觀，走到公寓暗巷就趕到頭暈想吐。記者張議晨／攝影
曾經幫張介宗鄰居修繕結構的工頭（藍衣者），今天好奇圍觀，走到公寓暗巷就趕到頭暈想吐。記者張議晨／攝影

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