高雄分屍案凶嫌重回殺人公寓 鄰居目擊痛罵他「夭壽骨」

高雄72歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人後分屍，目前僅找到2人屍塊，張嫌兄嫂下落仍不明，檢警今天再度勘驗凶宅，並首度提訊張介宗回到前鎮區的公寓現場，周邊圍繞圍觀鄰居，許多住在附近的住戶看到張介宗現身，直接朝著他痛罵「竟然殺了3個人，有夠夭壽骨（台語）」。

張介宗被懷疑陸續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，以3人進張嫌住處時間推測，張嫌兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人為2月2日。

警方在張家屋內採集到三人血跡，且附近監視器拍到張男在三人疑遇害後都提著袋子騎腳踏車外出，疑是到前鎮運河五號船渠處棄屍。

警方六日尋獲多件人體組織，鑑定多為趙林姓婦人，前天尋獲一塊胸部組織，經送驗昨天確定為張姓婦人，張嫌兄嫂屍體則尚未尋獲。