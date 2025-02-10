張嫌藏「死亡筆記」 疑預謀犯案

3名婦人命喪張姓凶嫌住處。記者劉學聖／攝影 老翁張介宗涉嫌連續殺人分屍，警方在張家發現紙條，上面有四名婦人及張本人名字及地址，除三名婦人疑已遇害，另一名婦人確認平安；張為何將自己名字也寫上，因他拒不配合偵詢，留下疑點，待專案小組設法突破。

高雄市刑大大隊長鄢志豪昨表示確有紙條，但否認是在張家查扣，稱是專案小組分析後發現，目前張嫌家中跡證顯示僅三人受害，字條上第四名婦人非失蹤人口，經調閱監視器，並未進過張嫌住處。

該婦人確認平安，家住南部，警方已製作偵詢筆錄；婦人應與張嫌認識，目前是專案小組偵查核心，釐清張男可能犯案動機。

據了解，警方是在首次搜索時查扣一張Ａ４大小紙張，上面除張嫌兄嫂、張姓婦人和趙林姓婦人名字外，還有「第四名」婦人名字，及張介宗自己本名及他前鎮區住家地址；五人姓名不斷被重複書寫，足足寫滿約三分之二面積，字跡非常潦草。

由於警方已尋獲兩名婦人屍塊，證實均遇害，張嫌兄嫂也被認為凶多吉少，專案小組研判張介宗極可能是預謀犯案，因他至今未認罪，仍待檢警突破心防才能釐清。

張介宗行凶公寓位於前鎮區台鋁巷弄內，連日來附近居民議論紛紛，不少婦人驚呼「好恐怖，嚇死了」。一名婦人說，張翁個性孤僻，獨來獨往，沒想到會殺人分屍，還一次殺了三個人「有夠可怕」。