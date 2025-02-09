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高雄分屍案新進展！昨尋獲「胸部組織」 鑑定出爐 確認第2位婦人遇害

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名老婦分屍案，警方陸續在前鎮區五號船渠處打撈18件屍塊，昨天尋獲一件胸部組織，採樣送驗後，確認為1月遇害的張姓婦人，已確定2婦人遭分屍丟棄於五號船渠，至於張嫌兄嫂，目前檢警仍在努力搜尋中。

張介宗涉嫌自去年11月底到今年2月2日殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，如以3人進到張嫌住處的最後身影來看，71歲趙林姓婦人死亡時間約為2月2日，75歲張姓婦人則為1月18日前，張嫌兄嫂則為去年11月30日前。

3名婦人死亡後，附近監視器都有拍下張嫌提著袋子騎腳踏車外出畫面，近4日警方鎖定前鎮區正勤社區旁的5號船渠搜索，昨天尋獲11件人體組織送驗，除先前發現的趙林姓婦人的屍塊外，另一件胸部組織確認為1月遇害的張姓婦人，證實已有2婦人遭張嫌分屍。

今上午警方趁天氣放晴動員潛水人員、刑警至5號船渠搜索，沿中華五路金鞏橋上下游處往高雄港25至27號碼頭搜尋，下午2點左右有再尋獲兩袋黑色塑膠袋，打開後裡面僅為爛泥巴。

不過，警方鍥而不捨，又於五號船渠近高雄港處尋獲左手掌、右腳掌及2塊長、寬約10公分的人體組織，已採樣送驗。

高雄連續殺人分屍案，救難人員沿著前鎮河五號船渠搜索，昨天發現一張疑似人皮組織。本報資料照片
高雄連續殺人分屍案，救難人員沿著前鎮河五號船渠搜索，昨天發現一張疑似人皮組織。本報資料照片
高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組昨天在運河入港口近高雄港碼頭的船塢岸際，發現10多塊人體肚皮、肉塊和內臟組織，其中一件胸部組織鑑定後確認為1月遇害的張姓婦人。本報資料照片
高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組昨天在運河入港口近高雄港碼頭的船塢岸際，發現10多塊人體肚皮、肉塊和內臟組織，其中一件胸部組織鑑定後確認為1月遇害的張姓婦人。本報資料照片

分屍案 老婦 高雄港

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