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高雄分屍案震驚各界！柯志恩喊話民進黨政府：唯一死刑才能嚇阻殺人魔

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄老翁張介宗連續殺人分屍案震驚各界，3名死者頭顱遲未尋獲，案情持續發展。國民黨高雄市黨部主委、立委柯志恩今天在黨部受訪表示，張翁行徑人神共怒，「對我來說就是唯一死刑，沒什麼好說」。

柯志恩指出，張翁的行為真的人神共怒，可能還有第4、5名受害者，這種行徑法理不容。

柯智恩說，張翁過去當職業軍人曾被判無期徒刑，因為可以教化，關十幾年就出來，現在再次犯案，殺害七旬婦人，大家真的很不捨，也對他的行徑非常憤怒。

柯也說，每個人在憤怒過程中，會覺得在憲法條件下支持從重量刑，「但對我來說，就是唯一死刑，沒什麼好說的」。目前在憲法法庭來說，雖然沒有做出違憲決議，但要一致決非常困難，根本就是「實質廢死」。

柯志恩質問，「民進黨政府面對這樣泯滅（人性）的殺人犯，真的要用這樣的方法解讀嗎？對我們來說，唯一死刑才有辦法嚇阻殺人魔的最大一個方式」。

高雄發生連續殺人案，立委柯志恩認為，「唯一死刑」才能嚇阻殺人魔。記者徐白櫻／攝影
高雄發生連續殺人案，立委柯志恩認為，「唯一死刑」才能嚇阻殺人魔。記者徐白櫻／攝影

分屍案 國民黨 憲法法庭 柯志恩 民進黨 高雄市

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