影／不放棄希望！高雄3婦遭分屍2人屍體未找到 警方開挖焚化爐畫面曝

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名老婦分屍案，警方陸續在前鎮區五號船渠處打撈屍塊，今下午又發現兩袋黑色塑膠袋，已由刑警帶回採樣送驗，不過目前僅找到趙林姓婦人部分屍體，另兩名死者尚未尋獲，警方懷疑已被張嫌丟進垃圾車，今動員開挖焚化爐，不放棄任何機會。

張介宗涉嫌自去年11月底到今年2月2日殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，如以3人進到張嫌住處的最後身影來看，71歲趙林姓婦人死亡時間約為2月2日，75歲張姓婦人則為1月18日前，張嫌兄嫂則為去年11月30日前。

3名婦人死亡後，附近監視器都有拍下張嫌提著袋子騎腳踏車外出畫面，但僅趙林姓婦人有拍到多次進出家門，其餘兩案趟數較少，雖有在張嫌家中測到血跡反應，但尚未發現屍塊。

今上午警方趁天氣放晴動員潛水人員、刑警至5號船渠搜索，沿中華五路金鞏橋上下游處往高雄港25至27號碼頭搜尋，下午2點左右有再尋獲兩袋黑色塑膠袋，摸起來像骨頭，已由高雄市刑大帶回送驗。

目前尋獲人體組織，採樣後部分確認為趙林姓婦人，張姓婦人及張嫌兄嫂屍體尚未尋獲，警方不排除張男趁過年清運時丟上垃圾車，今將搜索重點放在清潔隊、焚化爐。

今天高雄市刑大也派員前往焚化廠，但因剛過完年，收運垃圾量眾多，專案小組人員站在垃圾堆前，要成功尋獲屍塊形同大海撈針，警方仍不放棄任何希望。