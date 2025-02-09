獨／高雄3死分屍案「死亡筆記」還有第5人 恐怖筆記全曝光！

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名老婦後分屍，警方發現一張載有4名女性名單的紙條，其中3人就是死者，另1人下落不明，所幸警方成功聯繫上「第4人」，未遭遇魔手，但女子是否認識張介宗，警方語帶保留；據了解，該筆記除4名婦人外，還有「第5人」，也就是張介宗本人名字，字跡潦草，書寫原因待檢警釐清。

張介宗涉嫌自去年11月底到今年2月2日殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，根據監錄影像，發覺他將屍塊丟入前鎮運河5號船渠，警方2月6日起已打撈到左腳掌、右手掌及其他人體組織，並比對出是趙林婦的遺體，但兄嫂、張姓婦人遺體、屍塊都未尋獲。

昨天傳出警方在搜索張男住處時，發現一張載有兄嫂、張婦、趙林姓婦人的紙條，除遇害3人外，還有1名婦人的名字也被寫上去，專案小組擔心還有第4名被害人慘遭張男分屍，動員警力協尋「第4人」。

所幸經聯繫上該名婦人後，確認她平安，家住南部，疑與張男認識，但警方未證實，僅說這是偵查核心，案情仍待調查。

據了解，該張紙條不少參與專案的人員都看過，首次搜索就有查扣，為A4大小的紙張，上面除遇害的3名婦人及未遇害的第4名婦人外，張介宗還寫上自己本名以及他前鎮區住家地址，如同小學生「罰寫」，整張紙約有3分之2面積寫著張介宗在內等5人姓名，字跡非常潦草。

刑大隊長鄢志豪證實有紙條存在，但否認是在張嫌家中查扣，僅稱是專案小組分析後發現，目前跡證仍顯示僅3人受害，字條上第4名婦人非失蹤人口，經調閱監視器，並未進過張嫌住處。