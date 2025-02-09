高雄3死分屍案棄屍地近精華區 警撈屍塊...還有人在旁釣魚

高雄72歲凶嫌張介宗涉嫌殺害包括兄嫂在內的3名七旬老婦後分屍，警方查出張嫌將切成如巴掌小的屍塊裝在手提袋中，分批多趟丟入高雄前鎮運河5號船渠，讓鄰近精華區、被列為可「輕旅行」之地成棄屍地。參與打撈屍塊的的警方吃驚，推論選在這棄屍，可能是這裡常有人釣魚，讓魚群吃人肉或讓屍塊隨海流飄出海。

警方今持續在前鎮運河打撈屍塊，4天以來已尋獲18件內臟等人體組織，目前僅比對出死亡的趙林姓婦人，剩餘屍塊仍在比對中；因死者頭顱尚未找到，因頭顱較重，警方研判已沉入水底，須由潛水人員潛入打撈。

專案小組今上午請高雄市警光潛水救難協會協助，因早上天氣較佳，水質較不混濁，由該會加派潛水人力打撈屍塊，預計將搜索範圍從中華五路金鞏橋處往下游延伸至高雄港25至27號碼頭。

張介宗棄屍的5號船渠鄰近夢時代、高雄展覽館等精華區，附近還有正勤國宅，由於河道水流平穩，平時還會有釣客在旁拋竿當練習，近日警方在船渠打撈屍塊時，還有人就在旁釣魚，態度十分從容。

一名搜索人員昨天前往跟釣客攀談，結果對方還淡定告訴他們，「這幾天都在這裡釣，不會有屍塊」，建議它們往別處搜尋屍塊。

據釣客說法，5號船渠可以釣的的魚種大多是豆仔魚，有不少釣客以釣魚當休閒，但不會拿來吃。

張介宗涉嫌自去年11月底到今年2月2日殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，根據監錄影像，發覺他於2月殺害趙林姓婦人後，騎腳踏車分批將屍塊運往前鎮運河第五船渠丟棄，警方2月6日起已打撈到左腳掌、右手掌及其他人體組織，並比對出是趙林婦的遺體。