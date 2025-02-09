高雄3婦人遭分屍遺體恐遭丟垃圾車 警動員擴大搜焚化爐

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名老婦分屍案，警方今持續在前鎮運河打撈屍塊，但目前僅比對出死亡的趙林姓婦人，其餘兩名遇害婦人屍塊尚未尋獲，也未尋獲關鍵凶器，不排除已遭張男丟進垃圾車，今天警方擴大至清潔隊、焚化爐搜索，盼有更多證據來定張男惡行。

張介宗涉嫌自去年11月底到今年2月2日殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，根據監錄影像，發覺他於2月殺害趙林姓婦人後，騎腳踏車分批將屍塊運往前鎮運河第五船渠丟棄，

警方於2月5日偵破張男惡行後，隨即多天至前鎮區5號船渠運河搜索，陸續尋獲18塊人體組織，其中部分屍塊已鑑定確認為趙林姓婦人，但尚未尋獲張男兄嫂及另名張姓婦人遺體。

高雄今早氣溫約15度，專案小組今上午請高雄市警光潛水救難協會協助，因早上天氣較佳，水質較不混濁，由該會加派潛水人力打撈屍塊，預計將搜索範圍從中華五路金鞏橋處往下游延伸至高雄港25至27號碼頭。

雖然3名婦人都已屆70歲高齡，但體重推估仍有40至50公斤以上，以張男72歲年紀體力來算，光運送趙林姓婦人屍塊至5號船渠棄屍就跑了10多趟，不排除另兩名被害人屍體是就近丟入垃圾車。