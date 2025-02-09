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獨／高雄檢警看過來！鄰居曝連環殺人凶嫌過年前有這些詭異舉動
高雄連環殺人分屍案因涉案老翁張介宗否認犯案，檢警目前只掌握3名被害老婦進入凶宅後消失的畫面，撈獲的屍塊僅比對出其中一名被害人，且凶器未尋獲，檢警積極鞏固事證；今天上午有鄰居透露，張嫌在過年突然將陽台粉刷成朱紅色，年後在清潔人員收走垃圾後，又丟棄一大袋垃圾和木頭家具，懷疑內有屍塊。
張介宗涉殺人分屍案的前鎮區住處巷弄，今有不少鄰居議論紛紛，有鄰居提及張嫌在落網前一些詭異舉動，有鄰居指，張在夏天時，常不穿衣服，全裸坐在2樓陽台喝東西，觀看往來人群。
有鄰居則透露張家陽台原本是裸露的水泥，但過年前，張卻突然將陽台用油漆漆成朱紅色，原以為是過年要將老屋換新裝，但現在發生殺人又分屍，陽台塗漆的舉動看來相當怪異。
另有鄰居指出，過年期間環保局不收垃圾，年後開始清運垃圾時，大約天公生初九前的晚上，垃圾車都走了，但張卻丟出板子和一、兩袋大型垃圾，當時鄰居覺得垃圾車都走了，還清出來，搞不好裡面有屍塊被垃圾車載走了。
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