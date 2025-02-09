高雄寧靜小巷發生恐怖殺人分屍案 鄰居議論：嚇死了

高雄檢警偵辦72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名老婦分屍案，案發後陸續在前鎮運河打撈屍塊，尋獲10多塊手腳長、內臟、人皮等人體組織，已送驗比對身分；原本寧靜小巷發生恐怖殺人案，雖已事發多日，今天上午仍有鄰居老婦為在一起議論，「大家都嚇死了」！

位於高雄市前鎮區台鋁巷弄的命案住宅，是老舊公寓，巷弄僅容一輛轎車通行，發生張介宗涉殺人分屍案後，成了街頭巷尾的鄰居閒聊話題。