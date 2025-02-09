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高雄寧靜小巷發生恐怖殺人分屍案 鄰居議論：嚇死了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄檢警偵辦72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名老婦分屍案，案發後陸續在前鎮運河打撈屍塊，尋獲10多塊手腳長、內臟、人皮等人體組織，已送驗比對身分；原本寧靜小巷發生恐怖殺人案，雖已事發多日，今天上午仍有鄰居老婦為在一起議論，「大家都嚇死了」！

位於高雄市前鎮區台鋁巷弄的命案住宅，是老舊公寓，巷弄僅容一輛轎車通行，發生張介宗涉殺人分屍案後，成了街頭巷尾的鄰居閒聊話題。

今天上午10點多3、4名鄰居老婦人圍在一起談論凶嫌張介宗殺人的恐怖手段，有人提及新聞報導內容，昨天找到好多屍塊，好恐怖，嚇死了，有老婦說，根本沒看過張嫌，但有人透露，他很孤僻，都獨來獨往，難以置信他怎麼做出這麼嚇人的殺人分屍，還一次殺了3個人。

嫌犯張介宗涉殺害、分屍3名老婦，今天上午10點多住處附近的鄰居圍在一起議論紛紛。記者石秀華／攝影
嫌犯張介宗涉殺害、分屍3名老婦，今天上午10點多住處附近的鄰居圍在一起議論紛紛。記者石秀華／攝影

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