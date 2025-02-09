快訊

獨／高雄3死分屍案「死亡筆記」還有第5人 恐怖筆記全曝光！

0050分割對投資人權益不會有什麼影響！達人：今年規模有望再創高

群組發飆罵「憑什麼封我號」 陸網嘲汪小菲罵錯人了

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄3死分屍案 高大成預言：追下去還有其他案子

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

高雄發生驚悚連環殺人分屍命案，3名7旬老婦疑皆遭72歲張姓男子毒手，張嫌至今仍矢口否認。中山附醫法醫科主任高大成上午說，殺人會分屍是因為怕人家會發現，所以一般找到死者是誰就找到凶嫌，因為一定會有對象。

另外，他殺害一個人之後，發現沒有人知道，事情沒有被發現，像這個案子的犯嫌在年少時就犯案，最初也未發現，所以會第二次還會再做。如果食髓知味之後還能夠拿到錢，這是他一再犯案的最大原因，且一直做到被發現被抓到為止。

他也認為，如果追下去，還會再發現有其他的案子也不一定，或者他不只有殺人，是否還有強姦的問題，只是怕說出來會加重罪刑。

高大成說，凶刀應該會丟棄在棄屍地點附近的水域，而且殺3個人搞不好會同一隻刀子，也可能因為還要再犯第4案，所以刀子還沒有丟掉，而是藏了起來。

中山附醫法醫科主任高大成上午說，殺人會分屍是因為怕人家會發現。記者黃寅／攝影
中山附醫法醫科主任高大成上午說，殺人會分屍是因為怕人家會發現。記者黃寅／攝影

分屍案

延伸閱讀

高雄3死分屍案續搜屍塊擴大至高雄港 較重頭顱估沉水底

高雄分屍案3老婦遭毒手 凶嫌不認罪！高大成：找到頭顱成關鍵

高雄檢警查辦惡翁連續殺人分屍 發現涉3條人命關鍵在「這」

高雄吉伊卡哇提燈太夯 寒風中苦等8小時只為兩盞提燈

相關新聞

獨／高雄3死分屍案「死亡筆記」還有第5人 恐怖筆記全曝光！

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名老婦後分屍，警方發現一張載有4名女性名單的紙條，其中3人就是死者，另1人下落不明，所...

獨／高雄檢警看過來！鄰居曝連環殺人凶嫌過年前有這些詭異舉動

高雄連環殺人分屍案因涉案老翁張介宗否認犯案，檢警目前只掌握3名被害老婦進入凶宅後消失的畫面，撈獲的屍塊僅比對出其中一名被...

高雄3死分屍案棄屍地近精華區 警撈屍塊...還有人在旁釣魚

高雄72歲凶嫌張介宗涉嫌殺害包括兄嫂在內的3名七旬老婦後分屍，警方查出張嫌將切成如巴掌小的屍塊裝在手提袋中，分批多趟丟入...

高雄3死分屍案 高大成預言：追下去還有其他案子

高雄發生驚悚連環殺人分屍命案，3名7旬老婦疑皆遭72歲張姓男子毒手，張嫌至今仍矢口否認。中山附醫法醫科主任高大成上午說，...

高雄3婦人遭分屍遺體恐遭丟垃圾車 警動員擴大搜焚化爐

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名老婦分屍案，警方今持續在前鎮運河打撈屍塊，但目前僅比對出死亡的趙林姓婦人，其餘兩名遇...

影／高雄3死分屍案傳死亡筆記本第4人 警方證實已聯繫名單上的她

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害三名老婦後分屍，昨天傳出警方發現一張載有4名女性名單的紙條，其中3人就是死者，另1人下落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。