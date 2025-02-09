高雄3死分屍案 高大成預言：追下去還有其他案子

高雄發生驚悚連環殺人分屍命案，3名7旬老婦疑皆遭72歲張姓男子毒手，張嫌至今仍矢口否認。中山附醫法醫科主任高大成上午說，殺人會分屍是因為怕人家會發現，所以一般找到死者是誰就找到凶嫌，因為一定會有對象。

另外，他殺害一個人之後，發現沒有人知道，事情沒有被發現，像這個案子的犯嫌在年少時就犯案，最初也未發現，所以會第二次還會再做。如果食髓知味之後還能夠拿到錢，這是他一再犯案的最大原因，且一直做到被發現被抓到為止。

他也認為，如果追下去，還會再發現有其他的案子也不一定，或者他不只有殺人，是否還有強姦的問題，只是怕說出來會加重罪刑。