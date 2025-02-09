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監視畫面險被洗 「冥冥中有安排」

聯合報／ 記者石秀華林保光／高雄報導

71歲的趙林姓婦人遭殺害分屍，監視器拍下張姓嫌犯出入的身影。記者劉學聖／翻攝
71歲的趙林姓婦人遭殺害分屍，監視器拍下張姓嫌犯出入的身影。記者劉學聖／翻攝
高雄警方偵辦張介宗殺人分屍案，除屋內血跡、屍塊等證據，也從監視器時間軸調出三名被害人進入凶嫌住處後失蹤畫面，其中張翁的兄嫂畫面差十天就會被覆蓋，讓警方直呼「冥冥中有安排」；此外，檢察官第一時間開拘票支持警方查案，也是查出張翁殺害三條人命的關鍵。

被害的趙林姓婦人二月二日外出失蹤，兒子報警協尋，警方調出張介宗住家外監錄影像，發現趙林婦二日下午六點進入張家後即不曾出來；檢察官在警方無相關證人作證，依據趙林婦「有進無出」影像，力挺警方追查，當下開拘票讓警方五日到張家拘提張介宗，鑑識人員強制進入張家採證，採集出三組不同女性ＤＮＡ。

警方確認趙林婦遇害後，調閱失蹤人口資料庫和時間點清查，發現張介宗兄嫂和張婦在列，後來查出兩人也遇害。

張介宗兄嫂去年十一月廿七日被家屬報失蹤，由於市警局所設監視器畫面只保留三個月，警方調到張翁兄嫂回張翁老家的關鍵畫面，差十天就被覆蓋，警方直呼冥冥自有注定。

分屍案 檢察官 監視器

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