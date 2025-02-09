凶器沒找到 證據力仍弱

高雄連環殺人分屍案，撈獲的屍塊僅比對出其中一名被害人，且凶器尚未尋獲，證據力仍薄弱。記者林保光／攝影 高雄連環殺人分屍案因涉案的老翁張介宗否認犯案，檢警目前只掌握三名被害老婦進入凶宅後消失的畫面，撈獲的屍塊僅比對出其中一名被害人，且凶器尚未尋獲，證據力仍薄弱，法界認為，檢警應證明凶嫌殺人動機，鞏固其他證據力，才能讓凶嫌「一刀畢命」。

「不論屍塊或凶器，警方只能補強證據和相關證據做連結」。律師李茂增點出，警方仍要持續打撈屍塊補強證據，但也不見得非要找到屍體，實務曾發生沒找到屍體，最後犯嫌還是被依殺人罪定罪的案例。目前最重要是證明凶嫌殺人動機，從此方面突破，案情才會明朗。

一名資深檢察官說，若能找到凶器「就有一刀畢命的證據」，讓凶嫌無法狡辯，但目前這起連環殺人分屍案尚未找到作案凶器，仍需有證物才能認定，實務上院檢還是能依照「間接證據」推論事發因果，但也容易成為被告攻防的破口。

他指出，通常檢察官會持「情況證據」，例如依據行凶現場、遺體狀況、血液噴濺等推論行凶過程，鄰居的證詞等，也都能作為證據。

資深刑事警官則認為，目前雖未找到三名被害人完整屍體，但被害人消失在張介宗住家是事實，警方仍可從監視畫面、部分屍塊、被害人遺失的金飾、手機等證據，以及生物跡證等科技偵查技巧，拼湊出犯嫌殺害分屍被害人的犯罪行為，加強還原涉案犯罪事證，日後要讓法院將張男從重量刑，並非難事。