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還有受害者？高雄殺人分屍案驚見「死亡筆記」 警急尋第四人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方偵辦張姓老翁連續殺人分屍案，警方赴張的住處搜索時，發現桌上有1張A4大小的紙張，上面竟寫有4個名字，其中3個名字正是如今已被發覺疑遭殺害分屍的3名婦人，另個名字也是婦女的名字，讓這張紙被比喻成「死亡筆記」，幸另名經警方聯絡並未遇害。

據了解，張翁在這張紙上的中間部分，寫了4個名字，包括疑遭殺害的趙林婦人、張姓婦人和他大嫂的名字，以及另名女子的名字。沒想到，這4人當中，竟然有3人已被警方列為被害人，疑全遭分屍丟前鎮運河。

警方查張翁涉案內情以外，也急尋白紙上的另名女子，發現是北部的老婦，也聯絡到老婦，老婦並沒受害。

這張「死亡筆記本」紙張除了中間寫4人名字，其餘也寫滿不少隨意筆記的字。警方已隨案查扣，但對此事低調，表示「沒看到這張紙」，但是有人說有聽說。

警方疑曾在涉殺人分屍的張翁家，發現「死亡筆記」。記者林保光／攝影
警方疑曾在涉殺人分屍的張翁家，發現「死亡筆記」。記者林保光／攝影

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