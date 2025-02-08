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高雄分屍案3老婦遭毒手 凶嫌不認罪！高大成：找到頭顱成關鍵

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高雄分屍案3老婦遭毒手 凶嫌不認罪！高大成：找到頭顱成關鍵

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

高雄發生驚悚連環殺人分屍命案，3名7旬老婦疑皆遭72歲張嫌毒手，張嫌仍矢口否認；中山附醫法醫科主任高大成認為，警方僅找到屍塊、殘肢，不易當做殺人罪的定罪證物，「3顆頭顱才是關鍵」。

71歲楠梓趙姓老婦本月2日失聯，警方在前鎮運河打撈到屍塊，初步DNA比對，確認為趙婦所有，警方也在張嫌住處找到3組不同DNA，經比對，與都為7旬的去年12月底失蹤的黃姓兄嫂、今年1月底失蹤的張姓前女友、趙婦吻合，警方昨晚再於前鎮運河撈到一隻手。

高大成今表示，撈到屍塊、手等殘肢，很難做為殺人罪的定罪證據，「斷了手不代表死亡」，3顆頭顱才是關鍵。頭顱裡有大量空氣，若單獨丟進水中容易浮起，若張嫌加了石頭、磚塊等重物再丟下水，由於頭骨難分解且不易被魚蝦吃掉，警方應該有辦法找到。

高大成推測，若棄屍處沒發現頭顱，他推測應是埋藏在從住家到棄屍處途中的隱蔽處，極可能是草叢，或是被草草掩埋。

高大成指出，警方從目前撈出的屍骸應該可以判斷凶刀種類，若是較小的美工刀，恐怕早已被當垃圾丟掉，難以尋回做物證，因此找到頭顱更加重要。

高大成分析，張嫌曾被判無期徒刑入獄，假釋出獄10多年後才犯案，張嫌落網後矢口否認犯行，推測可能知道犯下重大命案會被關到死，也有可能是擔心揭露更多罪行。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

分屍案 高大成

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