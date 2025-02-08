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高雄檢警查辦惡翁連續殺人分屍 發現涉3條人命關鍵在「這」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

71歲的趙林姓婦人遭殺害分屍，監視器拍下張姓嫌犯出入的身影。記者劉學聖／翻攝
71歲的趙林姓婦人遭殺害分屍，監視器拍下張姓嫌犯出入的身影。記者劉學聖／翻攝
高雄警方追尋失蹤者，查出張姓老翁涉嫌連續殺人分屍，除了警方鍥而不捨賣力找人，高雄地檢署檢察官開出拘票支持警方查案，未遺失契機，更是查出張翁涉3條人命的關鍵。

當楠梓趙林姓婦人2月2日外出失蹤，同住的兒子報警協尋後，楠梓警分局馬上調閱相關監錄系統，一路尋找趙林婦的去向，但因一般協尋，無法利用定位查尋失蹤者位置，僅靠調閱監錄影像尋人，發現趙林婦騎機車在左營曾載人，認為可疑，家屬不認識後座的男子，2月3日便啟動緊急協尋機制，發覺趙林婦到前鎮區張翁家後手機斷訊。

警方鍥而不捨，調張翁家外面監錄影像，果然發現趙林婦進張翁家，但從2日進屋到3日的影像，只見2月3日上午6時至10時，張翁外出12趟，每次外出都帶裝物袋子，卻始終不見趙林婦出來，2月4日訪查張翁，張翁說趙林婦到他家後半小時就離去，與影像內容大相逕庭，即大膽假設趙林遇害，向檢察官報告狀況。

雄檢檢察官在警方無相關證人作證，依據趙林婦有進無出的影像，馬上決意支持警方追查，立即開拘票給警方作當後盾，警方2月5日才能以此大舉帶鑑識人員，強制進入張翁家採證，採集到血跡和生物跡證，鑑識出3組DNA。

左營警分局員警也在找尋1月17日失蹤的張姓婦人，驚見張婦搭捷運到三多站步行離去，最後失去蹤影的地點就在張翁家附近，懷疑張婦可能也遭張翁毒手，趕緊呈報，果然比對出其中1組DNA是張婦的，才證實張翁涉連續殺人案。警方因此擴大查失蹤人口，確認張翁大嫂也失蹤，進而比對出張嫂也可能遇害。

警方查連續殺人分屍案，今天續在運河打撈屍塊。記者劉學聖／攝影
警方查連續殺人分屍案，今天續在運河打撈屍塊。記者劉學聖／攝影

分屍案

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