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高雄驚傳連環殺人案 家屬心好痛⋯被害人保護協會出手了

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄連續殺人魔殘殺3命震驚社會，被害婦人家屬悲痛面對家人遭殺害事實，犯罪被害人保護協會橋頭分會今派人前往被害婦人家中關懷，將委派律師協助後續法律事宜，並全力針對後續喪葬、補償金及心理輔導等相關事宜提供協助。

犯罪被害人保護協會橋頭分會主任嚴冠儀表示，張姓老翁涉嫌殺害3名婦人，協助已啟動即時服務，除第一時間掌握各項資訊，主動聯繫被害人家屬確認即時需求外，還將委派律師協助，並且在後續喪葬、補償金及心理輔導上提供協助。

被害人保護協會指出，對於被害人家屬來說，訴訟是一條漫長而艱難的道路，希望能夠藉由公私協力，發揮社會安全網的功能，結合更多力量，給予被害人家屬更多支持及協助，陪伴家屬度過此時悲痛的時刻。

犯罪被害人保護協會於橋頭地檢署設有橋頭分會，提供犯罪被害人及家屬相關協助。記者巫鴻瑋／攝影
犯罪被害人保護協會於橋頭地檢署設有橋頭分會，提供犯罪被害人及家屬相關協助。記者巫鴻瑋／攝影

分屍案 被害人 補償金

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