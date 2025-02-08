高雄驚傳連環殺人案 家屬心好痛⋯被害人保護協會出手了

高雄連續殺人魔殘殺3命震驚社會，被害婦人家屬悲痛面對家人遭殺害事實，犯罪被害人保護協會橋頭分會今派人前往被害婦人家中關懷，將委派律師協助後續法律事宜，並全力針對後續喪葬、補償金及心理輔導等相關事宜提供協助。

犯罪被害人保護協會橋頭分會主任嚴冠儀表示，張姓老翁涉嫌殺害3名婦人，協助已啟動即時服務，除第一時間掌握各項資訊，主動聯繫被害人家屬確認即時需求外，還將委派律師協助，並且在後續喪葬、補償金及心理輔導上提供協助。