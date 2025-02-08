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鐵證攤面前…高雄分屍案警局長親問訊 凶嫌冷血回嗆「槍斃我啊」

聯合報／ 記者石秀華林保光巫鴻瑋／高雄即時報導

涉殺害3名老婦的張姓嫌犯昨遭羈押禁見，由於即使面對屍塊及被害人消失他家的監視畫面鐵證攤在面前，張嫌仍矢口否認；警方為鞏固殺人事證，突破張嫌心防，高市警察局長林炎田昨親自問訊，但張仍冷血無情，毫無悔意，讓刑警出身的林炎田忍不住告誡「犯下泯滅人性的罪，最後會被槍斃」，毫無悔意的張嫌竟反嗆「你槍斃我啊」。

傳出遭張姓凶嫌嗆「你槍斃我啊！」之事，警局長林炎田今天下午證實的確有此事，刑事鐵漢出身的他對記者釋疑說，他第一時間親自前往楠梓警分局了解案情。

林炎田表示，由於張嫌矢口否認犯案，為突破嫌犯心防，利用偵訊技巧，與張嫌以言談口語方式，藉由張嫌對話反應、態度及表情等狀況，研判其所供述的真實性抑或屬於卸責之詞。

未料，張嫌當下反應，冷酷無情且毫無悔意，林炎田指，因見難以從其筆錄自白取得證據，於是對張告誡「做這樣泯滅人性的事情會被槍斃」，但張卻回嗆「槍斃我啊」。

對於被張嫌狠嗆之事，林炎田指出，嫌犯以為死不承認，檢警就拿他沒轍，但在法律角度，警方掌握被害人進去的影帶、屋內噴濺血跡及屍塊，警方正完整拼湊、構建嫌犯犯罪事實，棄而不餒，有信心讓犯嫌俯首認罪。

高雄市警察局長林炎田昨開記者會，說出張翁疑殺害3名婦人。記者林保光／攝影
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71歲的凶嫌張姓老翁（中）涉殺害3名老婦還分屍，被警方逮捕移送。讀者提供
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高雄張姓老翁涉嫌殺害張姓老婦，圖為張婦跟著張嫌進入張的住家後，隨即人間蒸發，後被警方證實遭張殺害。記者石秀華／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害張姓老婦，圖為張婦跟著張嫌進入張的住家後，隨即人間蒸發，後被警方證實遭張殺害。記者石秀華／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害趙林姓老婦分屍丟運河，圖為張姓老翁（紅圈右）由趙林婦載回前鎮住處，趙林婦進入張家後就未再出門。記者林保光／翻攝
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民間打撈專家昨天下午在前鎮運河再度撈出疑似為遇害婦人的手掌部位。記者巫鴻瑋／翻攝
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分屍案

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