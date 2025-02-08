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鐵證攤面前…高雄分屍案警局長親問訊 凶嫌冷血回嗆「槍斃我啊」
涉殺害3名老婦的張姓嫌犯昨遭羈押禁見，由於即使面對屍塊及被害人消失他家的監視畫面鐵證攤在面前，張嫌仍矢口否認；警方為鞏固殺人事證，突破張嫌心防，高市警察局長林炎田昨親自問訊，但張仍冷血無情，毫無悔意，讓刑警出身的林炎田忍不住告誡「犯下泯滅人性的罪，最後會被槍斃」，毫無悔意的張嫌竟反嗆「你槍斃我啊」。
傳出遭張姓凶嫌嗆「你槍斃我啊！」之事，警局長林炎田今天下午證實的確有此事，刑事鐵漢出身的他對記者釋疑說，他第一時間親自前往楠梓警分局了解案情。
林炎田表示，由於張嫌矢口否認犯案，為突破嫌犯心防，利用偵訊技巧，與張嫌以言談口語方式，藉由張嫌對話反應、態度及表情等狀況，研判其所供述的真實性抑或屬於卸責之詞。
未料，張嫌當下反應，冷酷無情且毫無悔意，林炎田指，因見難以從其筆錄自白取得證據，於是對張告誡「做這樣泯滅人性的事情會被槍斃」，但張卻回嗆「槍斃我啊」。
對於被張嫌狠嗆之事，林炎田指出，嫌犯以為死不承認，檢警就拿他沒轍，但在法律角度，警方掌握被害人進去的影帶、屋內噴濺血跡及屍塊，警方正完整拼湊、構建嫌犯犯罪事實，棄而不餒，有信心讓犯嫌俯首認罪。
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