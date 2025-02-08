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高雄惡翁腳踏車運屍 警懼：6年前偷車用意不敢想像

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄檢警偵辦張姓老翁涉嫌連續殺人分屍，在他住處公寓附近巷弄，找到他運屍用的腳踏車。由於他6年前就曾涉偷竊腳踏車判刑，如今查出他以腳踏車運屍塊，當初他竊車的用途，令辦案人員擔憂用意，不敢想像。

高雄警方2月5日晚間拘捕張翁，在張住處屋內查扣多項物品，包括紅色女外套、手提包和內褲，證實是楠梓失蹤者趙林姓婦人所留下，並在前鎮區台鋁14巷他住處公寓附近巷弄，找到運屍腳踏車。腳踏車車籃上還掛著平安符。

據了解，張翁在20歲服兵役期間，1972年涉搶奪等案，被軍法庭判無期徒刑，1977年被捕入獄，幾經特赦，直到1997年獲假釋出獄。到2019年因涉偷竊腳踏車，經簡易判決罰金2萬元，緩刑2年。辦案人員認為，這次他涉連續殺人案，「就算不判死刑也要關到死」。

不過，張翁涉案後，對警方查扣的趙林婦物品，他稱是趙林婦留下的，被扣的腳踏車是自己的，已經騎了很久，否認涉案更否認用腳踏車運屍。辦案人員對他6年前就偷過腳踏車，不敢想像他當初偷車的用意。

警方查扣張姓老翁的腳踏車，車籃上還掛著平安符。圖／讀者提供
警方查扣張姓老翁的腳踏車，車籃上還掛著平安符。圖／讀者提供
警方查扣張姓老翁的腳踏車。圖／讀者提供
警方查扣張姓老翁的腳踏車。圖／讀者提供

偷竊 分屍案 腳踏車 高雄市

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