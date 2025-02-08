高雄惡翁腳踏車運屍 警懼：6年前偷車用意不敢想像
高雄檢警偵辦張姓老翁涉嫌連續殺人分屍，在他住處公寓附近巷弄，找到他運屍用的腳踏車。由於他6年前就曾涉偷竊腳踏車判刑，如今查出他以腳踏車運屍塊，當初他竊車的用途，令辦案人員擔憂用意，不敢想像。
高雄警方2月5日晚間拘捕張翁，在張住處屋內查扣多項物品，包括紅色女外套、手提包和內褲，證實是楠梓失蹤者趙林姓婦人所留下，並在前鎮區台鋁14巷他住處公寓附近巷弄，找到運屍腳踏車。腳踏車車籃上還掛著平安符。
據了解，張翁在20歲服兵役期間，1972年涉搶奪等案，被軍法庭判無期徒刑，1977年被捕入獄，幾經特赦，直到1997年獲假釋出獄。到2019年因涉偷竊腳踏車，經簡易判決罰金2萬元，緩刑2年。辦案人員認為，這次他涉連續殺人案，「就算不判死刑也要關到死」。
不過，張翁涉案後，對警方查扣的趙林婦物品，他稱是趙林婦留下的，被扣的腳踏車是自己的，已經騎了很久，否認涉案更否認用腳踏車運屍。辦案人員對他6年前就偷過腳踏車，不敢想像他當初偷車的用意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言