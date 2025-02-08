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高雄殺人魔否認犯行還嗆警 檢方擬採「熬鷹術」破心防

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

涉嫌犯下殺害3名婦人的張姓老翁，昨已遭羈押禁見，但他從頭到尾都否認自己殺人，甚至嗆員警不知道婦人行蹤，檢方正研擬一套問訊行動，擬採「熬鷹術」要撬開他的嘴，讓他自己坦承殘忍的所作所為，但也坦言無法動用私刑逼他就範，只能苦「熬」找其心智脆弱缺口。

目前檢警仍在擴大搜索要尋找失蹤的凶器及被害者遺體，但至今只找到第一名被害人趙林婦人的部分屍塊，其他兩名被害婦人行蹤至今成謎，使得檢警偵辦十分困難，若沒辦法找到另兩名被害婦人屍塊佐證人已經遭到殺害，恐怕屆時會影響法官量刑，因此只能尋求其他證據來定張嫌的罪行。

檢方打算採取「熬鷹術」策略，要突破張嫌冷血的心智，因張嫌從被警方追查以來，一直保持事不關己的態度，甚至欺騙警方，就連員警上門搜索，張嫌還一副無所謂的態度，隨便員警在家中採證拍照，當警方問他婦人行蹤時，他更嗆員警不知道婦人去哪、婦人是去賭博。

「熬鷹術」實際上是借用遊牧民族馴化老鷹的手段而稱，為了逼迅猛的猛禽就範，馴鷹人會與老鷹晝夜不眠對視，直到老鷹的野性被消磨，過程中甚至會不給吃喝、棍棒伺候，直到老鷹體力不支倒下、心智臣服於馴鷹人，乖乖就範聽從馴鷹人的命令。

不過檢方自然無法動用殘忍手段，只能借用熬鷹術中消磨心智的手法，打算暫時不將張嫌從看守所中借提問訊，要讓張嫌在看守所待上一段時間，這段期間內則仰賴專案小組繼續尋找跡證，最好是能盡快找到凶器及被害人遺體，給張嫌「一刀斃命的證據」。

高雄地檢署外觀。記者巫鴻瑋／攝影
高雄地檢署外觀。記者巫鴻瑋／攝影

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