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高雄連環殺人證據力薄弱恐影響判刑？法界點出關鍵處

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄連環殺人案除警方採集凶宅血點跡證，比對出3被害老婦身分、監視器被害人進入凶宅消失的畫面外，因張姓凶嫌仍矢口否認犯案，部分屍塊也僅能證明是趙林姓婦人，凶器也未尋獲，是否會影響日後刑度，有律師點出，目前受限憲法法庭對死刑有嚴謹看法，凶嫌可能不會判死，但不論屍塊或凶器，檢警只能補強證據，最重要是要證明凶嫌為何殺人？

對於張姓嫌犯犯下殺害、分屍3名老婦的連環殺人案，迄今未尋獲凶器，也僅打撈到部分屍塊，證明為其中一名被害人趙林婦人所有，其餘輔佐證據為命案現場採集到3名死者DNA及進出監視器畫面，加上張嫌仍矢口否認犯案，是否證據力薄弱，不足以將張嫌判更重刑度，法界人士有不同見解。

法界資深檢察官提出意見表示，若能找到凶器「就有一刀斃命的證據」讓凶嫌沒辦法狡辯，但目前這起連環殺人案沒有找到凶刀的情況下，雖然大家猜測可能是菜刀所為，但還需要有明確證物才能認定，不過就法律上來說，並不會因為沒有找到凶器，就造成無法定罪的情況，檢察官與法官還是能夠依照「間接證據」去推論事發前因後果。

他指出，通常檢察官會持「情況證據」，例如依據行凶現場、遺體狀況、血液噴濺推論行凶過程，以及依照遺體狀況推論被害人是如何被殺、左右鄰居的證詞等，都能作為證據。

不過他也提到，在未找到凶器的情況下，嫌疑人辯護律師當然可以提出檢方推論過程不合理或有爭議之處，屆時就會變成法庭上雙方攻防的空間「會變成爭論的空間比較大」，而且被害人究竟是1人、2人還是3人，都會影響法官量刑，因為殺1人和殺3人對於法官來說，可能就會判斷凶嫌到底惡性重不重大。

曾是高雄地檢署檢察官的執業律師李茂增指出，以往殺人刑度判刑若犯嫌殺一人判12年徒刑、殺2人判無期徒刑，殺3人判死刑，但現在受限憲法法庭對死刑有嚴謹看法，凶嫌可能不會判死，也有可能判死或無期徒刑。

律師李茂增指出，證據的部分，如單純從屍塊來看，警方仍需做一些補強的證據，但也不見得非要找到屍體，證明是死者所有，因實務上也發生過沒找到屍體，最後犯嫌還是被依殺人罪定罪的判例。

「不論屍塊或凶器，警方只能補強證據和相關證據做連結。」李茂增指出，因凶宅屬老舊公寓，若張嫌仍不承認，或許檢警可考量開挖凶宅排水孔，從中找到殘留的跡證。

李茂增點出，全案目前最重要是證明凶嫌為何殺人，亦即殺人動機，要從此方面突破，案情才會明朗。

高雄發生連續殺人分屍案，至少3名婦人受害，張姓凶嫌住處為一處老舊公寓二樓，疑為分屍的第一現場。記者劉學聖／攝影
高雄發生連續殺人分屍案，至少3名婦人受害，張姓凶嫌住處為一處老舊公寓二樓，疑為分屍的第一現場。記者劉學聖／攝影
高雄分屍案張姓凶嫌在殺害被害人後還到萬年縣公園找友人。記者劉學聖／攝影
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71歲的凶嫌張姓老翁（中）涉殺害3名老婦還分屍，被警方逮捕移送。圖/讀者提供
71歲的凶嫌張姓老翁（中）涉殺害3名老婦還分屍，被警方逮捕移送。圖/讀者提供

分屍案 高雄市

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