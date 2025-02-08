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影／高雄連續殺人案屍塊再現 救難人員現場焚紙錢招魂

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導

高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組今天繼續派出大批警力在前鎮運河第五船渠，打撈遭凶嫌張姓老翁涉嫌丟棄的屍塊，在運河入港口近高雄港碼頭的船塢岸際，發現10多塊人體肚皮、肉塊和內臟組織，現場警方與救難人員在碼頭邊焚燒紙錢招魂，場面十分肅穆。

警方專案小組今天利用消防局救生艇，與潛水救難團體，今天上午9時許在岸邊及船上，沿運河水域往入港口搜尋屍塊，今天上午10時30分許，在接近高雄港碼頭區船塢岸際，發現疑是人體肉塊和組織，暫時在岸邊存放，並在現場焚燒三份金紙，警方在碼頭邊呼喊三名受害者姓名，希望神明保佑，讓案情早日水落石出。

警方比對連日已打撈到的屍塊，都是第三名失蹤的趙林姓婦人的遺體，今天才比對昨天打撈的右手掌等人體組織，了解是否有另2名失蹤者的遺體。

警方專案小組2月5日晚間，在高雄市前鎮區台鋁14巷張翁住處，拘捕涉案的張翁後，在房間、浴室等處，採集到血跡和人體生物跡證，查出3組DNA，分屬他兄嫂張黃姓婦人、左營張姓婦人和楠梓趙林姓婦人3名失蹤者的DNA，6日起派員到前鎮運河第五船渠打撈屍塊，至昨天已打撈到左腳掌、右手掌、多張人皮及人體組織。

高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組在這處岸邊的水面垃圾發現多塊人體肚皮、肉塊和內臟組織。記者劉學聖／攝影
高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組在這處岸邊的水面垃圾發現多塊人體肚皮、肉塊和內臟組織。記者劉學聖／攝影
高雄連續殺人分屍案，救難人員沿著前鎮河五號船渠搜索，發現一張疑似人皮組織。記者劉學聖／攝影
高雄連續殺人分屍案，救難人員沿著前鎮河五號船渠搜索，發現一張疑似人皮組織。記者劉學聖／攝影
高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組今天在運河入港口近高雄港碼頭的船塢岸際，發現10多塊人體肚皮、肉塊和內臟組織，現場警方與救難人員在碼頭邊焚燒紙錢招魂，輕喚三名受害者姓名，場面十分肅穆。記者劉學聖／攝影
高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組今天在運河入港口近高雄港碼頭的船塢岸際，發現10多塊人體肚皮、肉塊和內臟組織，現場警方與救難人員在碼頭邊焚燒紙錢招魂，輕喚三名受害者姓名，場面十分肅穆。記者劉學聖／攝影
高雄連續殺人分屍案，救難人員沿著前鎮河五號船渠搜索，發現一張疑似人皮組織。記者劉學聖／攝影
高雄連續殺人分屍案，救難人員沿著前鎮河五號船渠搜索，發現一張疑似人皮組織。記者劉學聖／攝影

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