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柯志恩問分屍案什麼刑度符合期待？陳其邁：從重量刑

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄發生連續殺人分屍案，市長陳其邁昨稱嫌犯「泯滅人性、罪大惡極」；國民黨高市黨部主委柯志恩今日說，憲法法庭墊高判死門檻，質疑該犯嫌若再獲判無期徒刑，能真的悔悟嗎？並點名陳其邁「不知道什麼刑度可以符合陳市長所期望，達到制裁凶手的標準？」陳回應說，在尊重司法前提下，希望從重量刑。

柯志恩指出，如檢警所調查，張姓凶嫌曾被軍法判處無期徒刑，出獄後不但沒有悔悟，竟然變本加厲，連續殺害3名，包括他兄嫂在內的無辜婦人，就算再判他一次無期徒刑，能夠真的讓他悔悟？能夠消滅他的罪愆嗎？許多民眾看待這起令人髮指的連續殺人案，都認為唯有死刑，才能讓凶手得以伏法，還家屬一個公道。

陳其邁昨痛批凶手「泯滅人性，不可原諒、罪大惡極」，務必盡速破案，給予最嚴厲制裁；柯志恩質問「不知道什麼刑度的法，符合陳市長所期望，達到制裁這名凶手的標準？」陳今日回應，目前正在偵查階段，未來在偵查、起訴、法院審理過程，「我們都希望尊重司法的前提下，能從重量刑，給受害者家屬一個公道」。

柯志恩說，在憲法法庭去年做出的死刑釋憲案中，墊高了判處死刑的門檻，各級法院合議庭法官必須「一致決」才能判死，雖然判死沒有違憲，卻也被社會大眾認為實質廢死。如果最後進到司法審判程序，這名曾被判無期徒刑，透過假釋出獄又犯案的連續殺人犯，最終又被判了無期徒刑，「這是否代表我們的司法，也是間接造成這三名被害人不幸的幫凶？」

陳其邁今日受訪再次強調「凶手泯滅人性」，他說目前除了原本遇害婦人外，在刑大鑑識組努力下，確定還有另外2位受害者，市府警方會持續與檢方努力，偵訊嫌犯、蒐集證據、數位鑑識，補足相關事證後，務必讓凶嫌在未來接受國家法律的制裁。

陳其邁說，分屍案目前正在偵查階段，未來在偵查、起訴、法院審理過程，「我們都希望尊重司法的前提下，能從重量刑，給受害者家屬一個公道」。記者宋原彰／攝影
陳其邁說，分屍案目前正在偵查階段，未來在偵查、起訴、法院審理過程，「我們都希望尊重司法的前提下，能從重量刑，給受害者家屬一個公道」。記者宋原彰／攝影

分屍案 柯志恩 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

連續分屍殺人魔罪大惡極！柯志恩問陳其邁「什麼刑度符合期待」

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