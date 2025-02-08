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高雄連環殺人凶宅採3女DNA 警「這動作」揪出另2婦也遇害

聯合報／ 記者石秀華林保光／高雄即時報導

高雄警方偵辦連環殺人案，先以車追人，找出失蹤的趙林姓婦人騎機車載張姓嫌犯至其住處，調監視畫面及打撈部分屍塊，確認趙林婦遇害後，由於屋內血點跡證採集到3組不同DNA，警方從5名60歲以上高齡失蹤人口資料庫和時間點比對清查，才發現張嫌大嫂和張姓婦人赫然在列，後查出2人也遇害。

張翁的兄嫂張黃姓婦人（75歲）因丈夫去年5月去世，兒子住新北市，自己獨居高雄市楠梓區。去年11月27日兒子發現她失聯，向新北警方報案協尋，案經警方單一窗口受理報案，轉到高雄市警楠梓分局，當時警方沒找到人。

去年12月2日張姓老翁自己拿鑰匙，到楠梓警分局楠梓派出所，自稱鑰匙是兄嫂住處的鑰匙，但打不開門，稱他怕兄嫂在屋內出事，要警方派員隨他去兄嫂家，進屋查看狀況。員警陪同他去張黃婦住處，找鎖匠開門進屋，未見張黃婦。

另左營區75歲獨居的張姓老婦人過年前即失蹤，兒女原以為喜歡旅遊的媽媽，安排在春節期間出外旅遊，但過年時，連賀年簡訊都沒讀，且聯絡不上，張婦兒子覺得怪異，1月27日先報警方協尋，2月2日憂心母親遭遇不測，報請警方緊急協尋。

當時張嫌兄嫂及張姓婦人失蹤案，警方尚未懷疑到張嫌頭上，但趙林婦人遇害後，警方在命案現場的張嫌住處屋內牆面、浴室毛巾及客廳等採集到3組不同反應的DNA，結果令警方驚覺「事情大條」。

警方先確定其中一組DNA是趙林婦人所有，警方從張嫌犯案手法及遇害的趙林婦人年齡研判，另2名遇害的女性恐也是高齡婦人，因此從60歲以上的女性失蹤人口資料庫比對，44人中有5名失蹤者尚未尋獲，其中赫然發現張嫌兄嫂及另一名和趙林婦人認識也常出入老人公園的張姓婦人在列；另3人則為失智者或不願和家屬聯絡者。

警方調閱監視器追查2婦人行蹤，發現張嫌兄嫂和張婦分別在去年11月27日和1月17日進入張嫌住處後，及人間蒸發，通知2婦人的兒女採DNA比對，才證實2人也分別遭張嫌殺害。

3名婦人命喪張姓凶嫌住處。記者劉學聖／攝影
3名婦人命喪張姓凶嫌住處。記者劉學聖／攝影
高雄發生連續殺人分屍案，至少3名婦人受害，張姓凶嫌住處為一處老舊公寓二樓，疑為分屍的第一現場。記者劉學聖／攝影
高雄發生連續殺人分屍案，至少3名婦人受害，張姓凶嫌住處為一處老舊公寓二樓，疑為分屍的第一現場。記者劉學聖／攝影
71歲的凶嫌張姓老翁（中）涉殺害3名老婦還分屍，被警方逮捕移送。圖/讀者提供
71歲的凶嫌張姓老翁（中）涉殺害3名老婦還分屍，被警方逮捕移送。圖/讀者提供

DNA 分屍案 高雄市

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