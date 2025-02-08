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屍塊再現！高雄連續殺人分屍案 運河入港口發現8肚皮內臟組織

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組今天續在前鎮運河第五船渠，打撈遭凶嫌張姓老翁涉嫌丟棄的屍塊，在運河入港口近高雄港碼頭的船塢岸際，發現8塊人體肚皮、肉塊和內臟組織。

警方專案小組今天利用消防局救生艇，與潛水救難團體，今天上午9時許在岸邊及船上，沿運河水域往入港口搜尋屍塊，今天上午10時30分許，在接近高雄港碼頭區船塢岸際，發現疑是人體肉塊和組織。據了解至少有7、8塊肉塊、肚皮和內臟。

警方比對連日已打撈到的屍塊，都是第三名失蹤的趙林姓婦人的遺體，今天才比對昨天打撈的右手掌等人體組織，了解是否有另2名失蹤者的遺體。

警方專案小組2月5日晚間，在高雄市前鎮區台鋁14巷張翁住處，拘捕涉案的張翁後，在房間、浴室等處，採集到血跡和人體生物跡證，查出3組DNA，分屬他兄嫂張黃姓婦人、左營張姓婦人和楠梓趙林姓婦人3名失蹤者的DNA，6日起派員到前鎮運河第五船渠打撈屍塊，至昨天已打撈到左腳掌、右手掌、多張人皮及人體組織。

第一批打撈到的左腳掌等人組織，經比對是楠梓趙林婦的遺體，尚未查驗出其他失蹤者的遺體。昨天打撈到的右手掌等第二批人體組織，今天才進實驗室化驗。

高雄警方今天在前鎮運河第五船渠打撈屍塊，發現人體組織。記者林保光／攝影
高雄警方今天在前鎮運河第五船渠打撈屍塊，發現人體組織。記者林保光／攝影
潛水救難團鎮體協助警方，今天在前鎮運河第五船渠打撈屍塊。記者劉學聖／攝影
潛水救難團鎮體協助警方，今天在前鎮運河第五船渠打撈屍塊。記者劉學聖／攝影
高雄警方今天在前鎮運河第五船渠打撈屍塊，發現人體組織。記者劉學聖／攝影
高雄警方今天在前鎮運河第五船渠打撈屍塊，發現人體組織。記者劉學聖／攝影
高雄警方今天在前鎮運河第五船渠打撈屍塊，發現人體組織。記者劉學聖／攝影
高雄警方今天在前鎮運河第五船渠打撈屍塊，發現人體組織。記者劉學聖／攝影

分屍案 高雄市

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