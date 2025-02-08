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高雄連續殺人魔恐是「病態人格」 專家直指他有3項特質
高雄發生治安史上少見的連續殺人分屍案，至少3人遇害；72歲的張姓兇嫌涉嫌殺害並分屍兄嫂、張姓婦人，以及趙林姓婦人。司法精神醫學會理事李俊宏表示，從目前報導狀況來看，兇嫌並無精神疾病，但在司法矯治上評估可能有病態人格，多數行為表現以自我滿足為核心。
張姓老翁當兵時就犯下性侵、搶奪等重罪，後續假釋出獄獨居，與鄰居少有往來，但曾經沒穿褲子在外或是裸身待在陽台。而在去年底、今年1月、今年2月，他涉嫌分別殺害兄嫂，以及另外2名在公園結識的牌友。
李俊宏指出，從目前報導來看，張姓老翁並沒有明顯精神疾病的跡象，但相關判斷還需要更多細節探討。精神疾病需要有臨床上顯著痛苦，或是社會功能減損，例如憂鬱症可能會讓人際互動受影響。但以該事件來看，個案生活以及自我照顧能力無礙，沒有受到顯著影響。至於曾經在社區裸露是個人習慣，還是疾病引起症狀仍待確認。
然而，相關兇殘作為可能為病態人格。李俊宏指出，兇嫌有3項病態人格特質，包含缺乏同理心、衝動控制，以及責任感欠缺。一般傷害他人時會痛苦，但是缺乏同理心下，恐無法感受；再者，一旦若發生社會困境等經濟困境時，因為缺乏攻擊的自我控制，可能延生犯罪行為。病態人格的民眾表現大多是以自我滿足為核心，不太會想到別人。
李俊宏說，病態人格判斷屬於司法矯治的評估，是將處理事務的慣性方式歸類性格，並不是正式精神醫療診斷，也非社會功能減損。
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