快訊

愛表演常暴怒、失控罵媽媽？心理師評汪小菲性格「自視甚高＋玻璃心」容易爆炸

趙薇、范冰冰劣跡波及「還珠格格」！　瓊瑤宇宙蛇年啟動計畫曝光

豬隊友下令「過年除夕拜到初九」供品堆成山！人妻怨煩躁

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄連續殺人魔恐是「病態人格」 專家直指他有3項特質

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

高雄發生治安史上少見的連續殺人分屍案，至少3人遇害；72歲的張姓兇嫌涉嫌殺害並分屍兄嫂、張姓婦人，以及趙林姓婦人。司法精神醫學會理事李俊宏表示，從目前報導狀況來看，兇嫌並無精神疾病，但在司法矯治上評估可能有病態人格，多數行為表現以自我滿足為核心。

張姓老翁當兵時就犯下性侵、搶奪等重罪，後續假釋出獄獨居，與鄰居少有往來，但曾經沒穿褲子在外或是裸身待在陽台。而在去年底、今年1月、今年2月，他涉嫌分別殺害兄嫂，以及另外2名在公園結識的牌友。

李俊宏指出，從目前報導來看，張姓老翁並沒有明顯精神疾病的跡象，但相關判斷還需要更多細節探討。精神疾病需要有臨床上顯著痛苦，或是社會功能減損，例如憂鬱症可能會讓人際互動受影響。但以該事件來看，個案生活以及自我照顧能力無礙，沒有受到顯著影響。至於曾經在社區裸露是個人習慣，還是疾病引起症狀仍待確認。

然而，相關兇殘作為可能為病態人格。李俊宏指出，兇嫌有3項病態人格特質，包含缺乏同理心、衝動控制，以及責任感欠缺。一般傷害他人時會痛苦，但是缺乏同理心下，恐無法感受；再者，一旦若發生社會困境等經濟困境時，因為缺乏攻擊的自我控制，可能延生犯罪行為。病態人格的民眾表現大多是以自我滿足為核心，不太會想到別人。

李俊宏說，病態人格判斷屬於司法矯治的評估，是將處理事務的慣性方式歸類性格，並不是正式精神醫療診斷，也非社會功能減損。

張姓老翁涉嫌殺人分屍。圖／聯合報系資料照片
張姓老翁涉嫌殺人分屍。圖／聯合報系資料照片

分屍案 高雄市

延伸閱讀

周日大驚喜！ 高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇遊港」 6大最佳拍攝點、7站出發路線快筆記

高雄分屍案凶嫌恐只被判無期徒刑？柯志恩：司法不能成為幫凶

高雄分屍案凶嫌曾犯性侵假釋出獄 心理師：缺乏良知的人很自戀

高雄驚傳分屍案！鄰居曝凶嫌舉止怪異「過年屋內傳鋸子聲」

相關新聞

屍塊再現！高雄連續殺人分屍案 運河入港口發現8肚皮內臟組織

高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組今天續在前鎮運河第五船渠，打撈遭凶嫌張姓老翁涉嫌丟棄的屍塊，在運河入港口近高雄港碼頭的船...

高雄連續殺人魔恐是「病態人格」 專家直指他有3項特質

高雄發生治安史上少見的連續殺人分屍案，至少3人遇害；72歲的張姓兇嫌涉嫌殺害並分屍兄嫂、張姓婦人，以及趙林姓婦人。司法精...

高雄連環殺人凶宅採3女DNA 警「這動作」揪出另2婦也遇害

高雄警方偵辦連環殺人案，先以車追人，找出失蹤的趙林姓婦人騎機車載張姓嫌犯至其住處，調監視畫面及打撈部分屍塊，確認趙林婦遇...

柯志恩問分屍案什麼刑度符合期待？陳其邁：從重量刑

高雄發生連續殺人分屍案，市長陳其邁昨稱嫌犯「泯滅人性、罪大惡極」；國民黨高市黨部主委柯志恩今日說，憲法法庭墊高判死門檻，...

連續分屍殺人魔罪大惡極！柯志恩問陳其邁「什麼刑度符合期待」

高雄發生連續殺人分屍案，市長陳其邁昨指稱嫌犯「泯滅人性、不可原諒，罪大惡極」。國民黨高市黨部主委柯志恩說，憲法法庭去年做...

高雄分屍案凶嫌恐只被判無期徒刑？柯志恩：司法不能成為幫凶

高雄發生連續殺人案，73歲張姓老翁涉殺害75歲大嫂與兩名7旬婦人，警方研判恐怕全遭殘忍分屍，震驚社會。立委柯志恩質疑，什...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。