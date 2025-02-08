連續分屍殺人魔罪大惡極！柯志恩問陳其邁「什麼刑度符合期待」

高雄發生連續殺人分屍案，市長陳其邁昨指稱嫌犯「泯滅人性、不可原諒，罪大惡極」。國民黨高市黨部主委柯志恩說，憲法法庭去年做出死刑釋憲案，墊高判死門檻，社會大眾認為「實質廢死」；不知道什麼刑度可以符合陳市長所期望，達到制裁凶手的標準？

立委柯志恩指出，如檢警所調查，張姓凶嫌曾被軍法判處無期徒刑，出獄後，不但沒有悔悟曾犯的過錯，竟然變本加厲，連續殺害三名，包括他兄嫂在內的無辜婦人，就算再判他一次無期徒刑，能夠真的讓他悔悟？能夠消滅他的罪愆嗎？

柯表示，許多的民眾，在看待這起令人髮指的連續殺人案時，都認為唯有死刑，才能讓凶手得以伏法，還家屬一個公道。但我們的法律，在憲法法庭去年做出的死刑釋憲案中，墊高了判處死刑的門檻，各級法院合議庭法官必須「一致決」才能判死，雖然判死沒有違憲，卻也被社會大眾認為實質廢死。

柯也說，這起連環殺人案的張姓凶嫌，目前已被裁定收押禁見，犯案動機等細節，檢警都還在調查，面對如此冷血殘忍的犯案手段，檢警必會付出全部心力釐清真相，並依法量刑起訴。但如果最後進到司法審判程序，這名曾被判無期徒刑，透過假釋出獄又犯案的連續殺人犯，最終又被判了無期徒刑。這是否代表我們的司法，也是間接造成這三名被害人不幸的幫凶？