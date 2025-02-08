高雄分屍案凶嫌恐只被判無期徒刑？柯志恩：司法不能成為幫凶

高雄發生連續殺人案，73歲張姓老翁涉殺害75歲大嫂與兩名7旬婦人，警方研判恐怕全遭殘忍分屍，震驚社會。立委柯志恩質疑，什麼刑度的法才能讓凶嫌幡然悔悟，張嫌曾被判處無期徒刑，出獄後，竟然變本加厲連殺3婦，「是否代表我們的司法，也是間接造成這3名被害人不幸的幫凶？」

柯志恩表示，令人髮指是，張嫌犯案後，殘忍將被害人分屍丟棄河中，再走到一旁橋上冷眼旁觀，甚至選在晚上人聲鼎沸時段，大搖大擺穿越人群外出棄屍，此種冷血行徑讓人不寒而慄，也帶給高雄市民深深恐懼。

張嫌曾是職業軍人，服役期間犯下性侵、搶奪、竊盜等罪，被軍法判無期徒刑，服刑十10年後假釋出獄，現在又涉嫌犯下連續殺人案，殺害3名無辜被害人，天理難容。

正當高雄市長陳其邁義正嚴詞痛批凶手「泯滅人性，不可原諒、罪大惡極」，請檢警務必將歹徒繩之以法之際，她不禁要問，不知道什麼刑度的法，符合陳市長所期望，達到制裁這名凶手的標準，是死刑？還是無期徒刑？

就如檢警所調查，這名凶嫌曾被軍法判處無期徒刑，出獄後，不但沒有悔悟曾犯的過錯，竟然變本加厲，連續殺害3名包括他兄嫂在內的無辜婦人，就算再判他一次無期徒刑，能夠真的讓他悔悟？能夠消滅他的罪愆嗎？

柯志恩說，許多民眾看待這起連續殺人案都認為唯一死刑，才能讓凶手伏法還家屬公道，然而憲法法庭去年做出死刑釋憲案中，墊高了判處死刑門檻，各級法院合議庭法官必須一致決才能判死，雖然判死沒有違憲，卻也被社會大眾認為「實質廢死」。