關鍵證物是電鋸？高雄連環殺人案...警運河撈屍塊也撈凶器

高雄發生驚悚連環殺人分屍命案，3名7旬老婦疑遭71歲的張姓嫌犯毒手，除警方掌握監視器時間軸、屋內3面牆、浴室毛巾等被害人留下的血點跡證外，比對出被害人身分外，迄今最關鍵殺人凶器仍未找到，警方今持續在運河打撈屍塊，也希望打撈到凶器證物，強化證據力。

高雄市警方昨偵破恐怖連環殺人案，張姓嫌犯除殺害趙林姓、張姓婦人外，連自己兄嫂也不放過，痛下殺手，3名皆為70多歲的高齡老婦，除監視器、殺人命案現場的血跡及打撈到部分手腳殘骸外，迄今關鍵的殺人分屍凶器還未現形。

由於其中一名被害人75歲張姓老婦1月17日傍晚近5時許跟著張嫌進入住處，當晚8時5分許，監視器就拍下張拎著疑裝屍袋的手提袋出門，依時間推算，警方懷疑張婦進屋4小時就遭殺害分屍，要在短時間內將一個成年人屍體肢解又分屍切成易「攜帶」的小塊再丟入河中，凶器應為「電鋸」等利器。

另一方面，張男鄰居也曾表示，張男平時行跡怪異，少與鄰居往來，過年期間曾聽到張男屋內傳出鋸東西聲響，很可能就是在分屍；鄰居說法和警方研判吻合，但迄今關鍵殺人凶器均未找到。