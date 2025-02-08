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關鍵證物是電鋸？高雄連環殺人案...警運河撈屍塊也撈凶器

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄發生驚悚連環殺人分屍命案，3名7旬老婦疑遭71歲的張姓嫌犯毒手，除警方掌握監視器時間軸、屋內3面牆、浴室毛巾等被害人留下的血點跡證外，比對出被害人身分外，迄今最關鍵殺人凶器仍未找到，警方今持續在運河打撈屍塊，也希望打撈到凶器證物，強化證據力。

高雄市警方昨偵破恐怖連環殺人案，張姓嫌犯除殺害趙林姓、張姓婦人外，連自己兄嫂也不放過，痛下殺手，3名皆為70多歲的高齡老婦，除監視器、殺人命案現場的血跡及打撈到部分手腳殘骸外，迄今關鍵的殺人分屍凶器還未現形。

由於其中一名被害人75歲張姓老婦1月17日傍晚近5時許跟著張嫌進入住處，當晚8時5分許，監視器就拍下張拎著疑裝屍袋的手提袋出門，依時間推算，警方懷疑張婦進屋4小時就遭殺害分屍，要在短時間內將一個成年人屍體肢解又分屍切成易「攜帶」的小塊再丟入河中，凶器應為「電鋸」等利器。

另一方面，張男鄰居也曾表示，張男平時行跡怪異，少與鄰居往來，過年期間曾聽到張男屋內傳出鋸東西聲響，很可能就是在分屍；鄰居說法和警方研判吻合，但迄今關鍵殺人凶器均未找到。

由於張嫌矢口否認有殺人行為，警方今雇請民間打撈人員持續在運河打撈死者屍塊外，同時希望打撈關鍵凶器，補強張嫌犯案證據力，以還死者公道。

71歲的趙林姓婦人遭殺害分屍，監視器拍下張姓嫌犯出入的身影。記者劉學聖／攝影
71歲的趙林姓婦人遭殺害分屍，監視器拍下張姓嫌犯出入的身影。記者劉學聖／攝影
趙林老婦遭分屍殺害，屍塊被丟入前鎮運河。記者劉學聖／攝影
趙林老婦遭分屍殺害，屍塊被丟入前鎮運河。記者劉學聖／攝影
高雄市警方專案小組調閱監視畫面，發現失蹤的張姓婦人曾和凶嫌張男一起進入張的住處後就未再走出（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄市警方專案小組調閱監視畫面，發現失蹤的張姓婦人曾和凶嫌張男一起進入張的住處後就未再走出（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
民間打撈專家昨天下午在前鎮運河再度撈出疑似為遇害婦人的手掌部位。記者巫鴻瑋／翻攝
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分屍案 高雄市

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