從時間軸看高雄殺人魔恐怖行徑 她進屋4小時就遭分屍

高雄發生驚悚連環殺人分屍命案，3名7旬老婦疑皆遭張姓嫌犯毒手，從警方公布犯案時間軸看，第2名遇害的張姓婦人1月17日傍晚4時30分隨張嫌進入他前鎮區住處，當晚8時2分監視器即錄下張疑提著裝屍塊的手提袋外出，警方研判，張婦疑進屋就遇害，在4小時內慘遭支解分屍後棄屍，顯示凶嫌手段泯滅人性。

3名分別遭71歲張姓嫌犯殺害的婦人，從警方提供的時間軸及監視畫面可一窺3人從失蹤到遇害的關鍵時間，第1人為張嫌兄嫂張黃婦人（75歲），去年11月29日中午12時10分，進入台鋁14巷的老家、也是張嫌處所後，監視器錄下張嫌於11月30日凌晨3時19分後，開始多次進出住處，這段時間均未見張黃婦人出入，張疑在大嫂進屋後將其殺害、分屍後再棄屍，期間不到24小時。

第2名受害者則為張嫌在三民公園認識的張姓老婦（75歲），於今年1月17日傍晚約4時30分隨張嫌進入前鎮區住家後，從此人間蒸發，可怕的是，警方公布監視器畫面顯示，張嫌當晚8時5分許即提著疑裝屍袋的手提袋步出家門，像散步似地經過垃圾堆，未將手提袋丟入垃圾堆中，而是直直往前走，消失在鏡頭前，警方不排除張婦屍塊也遭丟入前鎮運河中。