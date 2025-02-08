快訊

高雄連環殺人凶嫌愛搭訕無戒心高齡婦！ 殺大嫂後還故布疑陣

影／嘉市最大眷村經國新城大樓起火 1男租客嗆傷送醫

天冷泡湯藏風險！盤點11大泡湯注意事項 別讓舒適變負擔

聽新聞
0:00 / 0:00

從時間軸看高雄殺人魔恐怖行徑 她進屋4小時就遭分屍

聯合報／ 記者石秀華林保光巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄發生驚悚連環殺人分屍命案，3名7旬老婦疑皆遭張姓嫌犯毒手，從警方公布犯案時間軸看，第2名遇害的張姓婦人1月17日傍晚4時30分隨張嫌進入他前鎮區住處，當晚8時2分監視器即錄下張疑提著裝屍塊的手提袋外出，警方研判，張婦疑進屋就遇害，在4小時內慘遭支解分屍後棄屍，顯示凶嫌手段泯滅人性。

3名分別遭71歲張姓嫌犯殺害的婦人，從警方提供的時間軸及監視畫面可一窺3人從失蹤到遇害的關鍵時間，第1人為張嫌兄嫂張黃婦人（75歲），去年11月29日中午12時10分，進入台鋁14巷的老家、也是張嫌處所後，監視器錄下張嫌於11月30日凌晨3時19分後，開始多次進出住處，這段時間均未見張黃婦人出入，張疑在大嫂進屋後將其殺害、分屍後再棄屍，期間不到24小時。

第2名受害者則為張嫌在三民公園認識的張姓老婦（75歲），於今年1月17日傍晚約4時30分隨張嫌進入前鎮區住家後，從此人間蒸發，可怕的是，警方公布監視器畫面顯示，張嫌當晚8時5分許即提著疑裝屍袋的手提袋步出家門，像散步似地經過垃圾堆，未將手提袋丟入垃圾堆中，而是直直往前走，消失在鏡頭前，警方不排除張婦屍塊也遭丟入前鎮運河中。

第3名受害者則為趙林老婦人（72歲），監視器畫面拍下，趙林婦騎機車載張嫌返家，兩人一同走入張嫌住家，時間是在2月2日傍晚5時55分許，當天剛好是大年初五，張疑漏夜以電鋸支解屍體時，還有鄰居聽到電鋸聲，監視畫面拍下張男於隔天上午6時29分許即提著疑似裝著屍袋的手提袋外出，將屍塊丟入前鎮運河。

高雄市警方專案小組調閱監視畫面，發現失蹤的張姓婦人曾和張姓嫌犯一起進入張的住處後就未再走出（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄市警方專案小組調閱監視畫面，發現失蹤的張姓婦人曾和張姓嫌犯一起進入張的住處後就未再走出（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄分屍案張姓凶嫌在殺害被害人後還到萬年縣公園找友人。記者劉學聖／攝影
高雄分屍案張姓凶嫌在殺害被害人後還到萬年縣公園找友人。記者劉學聖／攝影
高雄市警方專案小組調閱監視畫面，發現失蹤的張姓婦人1月17日傍晚曾和凶嫌張男一起進入張的住處後就未再走出，當晚4小時後張即提著疑似裝屍塊的袋子走出屋外（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄市警方專案小組調閱監視畫面，發現失蹤的張姓婦人1月17日傍晚曾和凶嫌張男一起進入張的住處後就未再走出，當晚4小時後張即提著疑似裝屍塊的袋子走出屋外（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

分屍案

延伸閱讀

高雄分屍案新進展！運河再撈到疑遇害婦手掌 急送驗比對

高雄驚傳分屍案！鄰居曝凶嫌舉止怪異「過年屋內傳鋸子聲」

高雄惡翁殺人分屍！大嫂慘遭毒手 他還演戲耍警察故布疑陣

高雄老翁殺人分屍 陳其邁批凶嫌泯滅人性：實在太可惡

相關新聞

從時間軸看高雄殺人魔恐怖行徑 她進屋4小時就遭分屍

高雄發生驚悚連環殺人分屍命案，3名7旬老婦疑皆遭張姓嫌犯毒手，從警方公布犯案時間軸看，第2名遇害的張姓婦人1月17日傍晚...

DNA比對出爐 受害者家屬崩潰

高雄七旬趙林姓及另兩名老婦不到三個月內相繼失蹤，檢警證實三人疑遭張姓老翁殺害分屍後丟入前鎮區運河，原本抱著一絲希望的家屬...

凶嫌淡定見警 棄屍辯丟舊衣

高雄張姓老翁涉連續殺害、分屍大嫂及兩名老婦，犯案後狡辯棄屍畫面只是「丟舊衣服」，否認殺人，面對警方查辦淡定冷血，這次再犯...

張嫌連殺3人 學者：恐有病態人格

高雄市張姓老翁涉犯連續殺人分屍案，檢警研判至少三名老婦人慘遭殺害、分屍、分袋棄屍運河，手段殘忍震驚社會；凶嫌張姓老翁被起...

分屍重案回顧 食人魔姦殺女保險員

高雄驚傳七旬張姓老翁殺人分屍案，回顧國內近年多起凶殘分屍，包括二○○三年陳金火、廣德強性侵殺害施姓女保險員肢解，陳金火一...

分屍案兇嫌張翁常炫富 疑為錢起殺機

涉嫌犯下連環殺人分屍案的張姓老翁與張姓、趙林姓婦人是在高市三民公園玩天九牌結識的牌友，今年過年前，張翁曾指控張婦偷他價值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。