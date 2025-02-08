分屍重案回顧 食人魔姦殺女保險員

歷年重大分屍案 製表／林保光、王宏舜 高雄驚傳七旬張姓老翁殺人分屍案，回顧國內近年多起凶殘分屍，包括二○○三年陳金火、廣德強性侵殺害施姓女保險員肢解，陳金火一度被認定油炸食用施女皮肉被稱「食人魔」，兩人已槍決伏法；桃園也有六旬陳姓老翁因財產糾紛，狠殺肢解結褵卅年髮妻，判無期徒刑定讞。

陳金火當年在龍井經營機車行，廣德強為其學徒，兩人同謀朝施女劫財劫色、殺人滅口，二○○三年十二月七日晚上朝施女痛毆、持童軍繩勒昏並性侵，完事後陳金火用蓮蓬頭沖洗施女下體，兩人誤以為施女已死就持刀支解，把屍骨丟入水塔、化糞池。

台中地院一審原認定陳金火、廣德強曾油炸兩片刮自施女的肉片給陳金火吃，陳被稱「食人魔」，但更三審時認無積極事證可確認；全案一審至更三審都判兩人死刑，最高法院二○○七年九月六日駁回定讞。

二○一二年十二月廿一日法務部批准槍決，廣德強一槍斃命，陳金火因器官捐贈，法警朝其右腦開一槍，腦死後送醫摘除器官。

桃園七年前也傳出分屍案，陳登科（六十七歲）和簡姓妻子一九八七年結婚，曾離婚又登記復合，陳要求簡依約支付離婚財產分配遭拒，二○一八年五月廿五日拿刀揮砍，又摀住簡的口鼻致死，甚至以屠宰雞隻手法，將妻子分屍成七大塊，取出內臟藏於在冰箱。

其女兒發現母親浴室有血跡，擔心爸爸滅證，抓了一袋塑膠袋前往報案，在派出所打開才驚見是母親頭顱。

桃園地院一審以陳登科殘酷剝奪結婚數十年配偶的生命，手法極其凶殘，絲毫未見可同情之處，依殺人等罪判他死刑；高等法院二審認為，陳年近七十歲，判無期徒刑足以讓他與社會隔絕，撤銷改判無期，最高法院二○二○年十二月四日駁回定讞。