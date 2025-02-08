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張嫌連殺3人 學者：恐有病態人格

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

張姓老翁涉嫌殺害趙姓婦人肢解拋屍，楠梓警方將他移送高雄地檢署聲押。記者巫鴻瑋／翻攝
張姓老翁涉嫌殺害趙姓婦人肢解拋屍，楠梓警方將他移送高雄地檢署聲押。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市張姓老翁涉犯連續殺人分屍案，檢警研判至少三名老婦人慘遭殺害、分屍、分袋棄屍運河，手段殘忍震驚社會；凶嫌張姓老翁被起底曾犯性侵、搶奪、竊盜等案。中正大學犯罪防治學系暨研究所教授鄭瑞隆認為，凶嫌可能有反社會人格違常，甚至病態人格，才會殺人又殘忍分屍。

鄭瑞隆說，張姓老翁曾被判無期徒刑，歷經特赦、十多年前假釋出獄，經假釋審查時評估狀況可以出獄，但出獄後可能生活仍有狀況，或許是金錢、感情或性方面無法滿足，導致矯正出獄後更生過程失敗，沒法保持善良行為。

以目前檢警查獲罪證來看，張姓老翁涉有殺人、分屍及棄屍等行為，屬於重罪。鄭瑞隆分析，凶嫌可能出獄後不知悔改向上，也沒辦法體會新的生活方式，這類人通常人格異於常人，存有行為異常問題，學術上稱為人格違常。

鄭瑞隆指出，警方後續採證發現有第二、三人受害，連續殺害三人就不只是人格違常，還可能有病態人格，甚至在犯罪前某些事跡，會讓張姓老翁產生快感等因素，或為了情、錢、性，或與被害人曾有些過節。

鄭瑞隆推測，通常這類人比較可能會從身邊認識的人下手，會有更多機會控制被害人，如果不認識被害人，則多以暴力、隨機擄人、隨機性侵等方式犯案，警方可從張姓老翁早年的犯罪行為，推斷是否犯罪行為雷同。

分屍案

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