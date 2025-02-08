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分屍案兇嫌張翁常炫富 疑為錢起殺機

聯合報／ 記者郭韋綺石秀華／高雄報導

高雄分屍案相關人員都在左營孔廟旁的萬年縣公園出入，被害者趙林姓婦人最後身影在牌桌玩牌被監視器拍下，隨後即失蹤遭分屍。記者劉學聖／攝影
高雄分屍案相關人員都在左營孔廟旁的萬年縣公園出入，被害者趙林姓婦人最後身影在牌桌玩牌被監視器拍下，隨後即失蹤遭分屍。記者劉學聖／攝影
涉嫌犯下連環殺人分屍案的張姓老翁與張姓、趙林姓婦人是在高市三民公園玩天九牌結識的牌友，今年過年前，張翁曾指控張婦偷他價值百萬元的勞力士名表典當，牌友懷疑金錢糾紛埋下殺機，但警方調查，張婦死後，一卡通遭張翁盜刷，戒指、金項鍊也不見，研判張翁殺人謀取財物。

專案小組指出，趙林婦和張婦遭殺害後，趙林婦剛換的智慧型新手機迄今找不到，而張婦除手機找不到，金戒指和金項鍊也未尋獲，一卡通則被張翁盜刷。

張翁犯下連環殺人分屍案，熟識張翁的老人公園一旁雜貨店老闆表示，張翁個頭瘦小、不多話，全年都穿同一件背心，「命案後，一眼就認出他」。

雜貨店老闆說，張翁是工頭出身，逢人就說自己積攢豐厚退休金，口袋常掏出一疊厚厚千元鈔炫富，每次卻只買一瓶礦泉水，也常突然消失，一現身就宣稱回台北，因此綽號叫「台北仔」。

今年一月中旬，張翁怒氣沖沖跑來雜貨店找張婦，提到張婦到台北找他，事後他一支百萬元勞力士手表、七錢重項鍊及現金不翼而飛，又說被張婦偷拿去典當四十五萬元，他出二十五萬元、張婦出二十萬元贖回。

沒多久，張翁密集到雜貨店找趙林婦談話，趙林婦曾向旁人抱怨人稱「台北仔」真難纏，不堪其擾。二月二日下午四點多，趙林婦接通電話後神色匆忙離開。

雜貨店老闆說，趙林婦從工廠退休後，天天都到雜貨店報到，卻連三天未現身，更怪的是，本月四日、五日，張翁連兩天都到雜貨店，探詢趙林婦最近有沒有來？從張婦、趙林婦失蹤時間推敲，可能早被殺害。

被害人的友人懷疑張翁是因財務糾紛殺人，據了解，張翁落網後，供詞說法幾近雷同，研判張翁是刻意擾亂警方辦案，刻意放話，檢警正釐清殺人動機。

分屍案 勞力士 被害人

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