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凶嫌淡定見警 棄屍辯丟舊衣

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋林保光、王聖黎、宋原彰／連線報導

高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍，4小時出門12趟棄屍。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍，4小時出門12趟棄屍。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉連續殺害、分屍大嫂及兩名老婦，犯案後狡辯棄屍畫面只是「丟舊衣服」，否認殺人，面對警方查辦淡定冷血，這次再犯連環殺人罪，若未被判死刑，也恐將老死獄中。

張姓老翁獨居高雄市前鎮區的公寓，原是他哥哥的房子，哥哥去年五月去世，大嫂搬到楠梓，前鎮區的房子才留給他住，偶爾大嫂會回老家看看，沒想到慘死在小叔手上。

整起連環殺人分屍案爆發的第一名被害人趙林姓婦人失蹤後，警方從趙林婦騎機車載張姓老翁的畫面，以車追人，發現趙林婦的機車停在張翁家樓下，警方第一次上門調查時，張翁還稱「趙林婦只待半小時即離開」，連警方調到張翁疑棄屍塊在河中的關鍵畫面，張翁還以「丟舊衣服」撇清。

警方研判，張翁態度淡定、冷血，與當兵時就犯下性侵、搶奪等重罪被關了十多年有關。張翁曾涉搶奪罪，在動員勘亂時期，遭軍法判處無期徒刑，經特赦後，廿八年前假釋出獄後獨居，鮮少與鄰居往來；鄰居表示，張翁曾沒穿褲子出門在外閒晃，甚至裸身在陽台吃東西，舉止怪異。

另有鄰居表示，本月二日深夜，曾聽到樓下張翁家中傳出鋸東西的巨大聲響，當下只覺得很吵，但不知對方在幹嘛，懷疑當時可能就是在分屍。

二○○六年七月一日刑法修正，若受刑人判無期徒刑，須服刑滿廿五年才能聲請假釋，假釋後廿年算服刑完畢。由於張翁七十二歲，臨老犯下連續殺人分屍重罪，如未被判死，而被判處無期徒刑，要獲假釋的機率很低，即使有餘命，屆時可能已超過百歲。

分屍案

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