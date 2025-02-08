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DNA比對出爐 受害者家屬崩潰

聯合報／ 記者石秀華林保光巫鴻瑋／高雄報導

張翁（中）涉殺人分屍，確認3婦遇害。圖/讀者提供
張翁（中）涉殺人分屍，確認3婦遇害。圖/讀者提供
高雄七旬趙林姓及另兩名老婦不到三個月內相繼失蹤，檢警證實三人疑遭張姓老翁殺害分屍後丟入前鎮區運河，原本抱著一絲希望的家屬，被警方通知採ＤＮＡ比對時，揪著一顆忐忑的心等待，未料最後等到被害人慘遭殺害分屍的結果，家屬當場痛哭失聲。

左營區七十五歲獨居的張姓老婦過年前即失蹤，兒女原以為喜歡旅遊的媽媽特地安排在春節期間出外旅遊，但過年時，連賀年簡訊都沒讀，一直聯絡不上，張婦兒子覺得怪異，一月廿七日報警協尋，二月二日張婦女兒憂心母親遭遇不測，報警緊急協尋。

前天楠梓警分局破獲張翁殺害趙林姓老婦分屍案，左營警分局即向楠梓警方調資料，並調閱監視畫面，驚見張婦一月十七日最後身影消失在距張翁家僅約三百公尺處，由於無出國紀錄，警懷疑她恐遭殺害。

警方緊急採集張婦女兒的ＤＮＡ，與凶嫌張男住處採到的數滴血點進行比對，張婦女兒在等待過程中，一直很揪心，警方當時只能告訴對方「可能要往最壞方面打算」；ＤＮＡ比對昨天出爐後，警方告知張婦女兒確定母親已遇害，女兒當場情緒崩潰。

依凶嫌張翁殺人時序推算，受害第一人應是在去年十一月失蹤的七十五歲張黃姓（冠夫姓）的張翁大嫂。

七十一歲趙林姓老婦是遭張翁殺害分屍的第三人，警方發現張翁分十二次將屍塊棄於前鎮運河，趙林婦兒女聽聞噩耗，悲慟萬分。

分屍案

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