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高雄分屍案新進展！運河再撈到疑遇害婦手掌 急送驗比對

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高雄分屍案新進展！運河再撈到疑遇害婦手掌 急送驗比對

聯合報／ 記者林保光巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市發生連環殺人命案3名婦人疑皆慘遭張姓犯嫌毒手，專案小組昨在水中撈出人皮後，今下午再度傳出撈到約10公分斷肢，疑似為遇害趙林老婦的手掌部位，不過也可能為另外2名遇害婦人屍塊，專案小組還需鑑定比對才能確定。

據了解，高雄市警方今晚入夜持續打撈屍塊，委請民間水下作業專家沿運河打撈，除了昨天撈出的人皮、內臟及腳掌經比對確認為遇害的趙林婦人（71歲），今下午再度撈出10公分左右的手掌組織，已經被水泡到發白腫脹，形狀難以辨認。

張姓老翁涉嫌從去年12月起到2月，疑似陸續殺害兄嫂張黃婦人、左營張姓婦人及趙林婦人，警方在張翁住處採集到3組女性DNA血跡，經與失蹤3人的親屬DNA比對，皆已確認血跡符合3人所有，但除了已經從前鎮運河找到趙林婦人的人體組織外，另外2名可能遇害的婦人屍體至今仍未尋獲。

民間打撈專家今天下午在前鎮運河再度撈出疑似為遇害婦人的手掌部位。記者巫鴻瑋／翻攝
民間打撈專家今天下午在前鎮運河再度撈出疑似為遇害婦人的手掌部位。記者巫鴻瑋／翻攝

DNA 分屍案 棄屍

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