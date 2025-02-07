高雄分屍案新進展！運河再撈到疑遇害婦手掌 急送驗比對
高雄市發生連環殺人命案3名婦人疑皆慘遭張姓犯嫌毒手，專案小組昨在水中撈出人皮後，今下午再度傳出撈到約10公分斷肢，疑似為遇害趙林老婦的手掌部位，不過也可能為另外2名遇害婦人屍塊，專案小組還需鑑定比對才能確定。
據了解，高雄市警方今晚入夜持續打撈屍塊，委請民間水下作業專家沿運河打撈，除了昨天撈出的人皮、內臟及腳掌經比對確認為遇害的趙林婦人（71歲），今下午再度撈出10公分左右的手掌組織，已經被水泡到發白腫脹，形狀難以辨認。
張姓老翁涉嫌從去年12月起到2月，疑似陸續殺害兄嫂張黃婦人、左營張姓婦人及趙林婦人，警方在張翁住處採集到3組女性DNA血跡，經與失蹤3人的親屬DNA比對，皆已確認血跡符合3人所有，但除了已經從前鎮運河找到趙林婦人的人體組織外，另外2名可能遇害的婦人屍體至今仍未尋獲。
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