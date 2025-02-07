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高雄驚爆連環殺人分屍案 高大成曝動機：受害者恐不只3人

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

高雄驚爆連續殺人分屍案！住前鎮區的72歲張姓老翁，涉嫌殺害3名年老婦分屍，中山附醫法醫科主任高大成推測，張嫌恐是為錢殺人，先後對大嫂、前女友以及趙林老婦等人痛下殺手，受害者恐怕不只3人。

71歲楠梓冠夫姓的趙林老婦本月2日騎車出門後失聯，警方在河中打撈到屍塊，初步DNA比對，確認為趙林所有，警方勘查張姓老翁住處，找到3組不同DNA，經DNA比對，與趙林老婦、今年一月底失蹤的74歲張嫌左營前女友張姓婦人，以及去年12月底失蹤的張翁大嫂黃姓婦人吻合，確認張涉嫌殺害3名婦人。

高大成推測，張嫌可能在去年12月向大嫂借錢未果，才對大嫂痛下殺手，而殺害大嫂後，食髓知味，轉而向前女友張婦下手。張嫌很可能是缺錢花用，才以同樣手法到公園老人聚集處，尋找有積蓄的年長女性，將人誘騙回家後殺害，且凶嫌身形瘦小，僅160公分，可能是為了方便毀屍滅跡，才以分屍手段拋屍。

高大成推測，凶手棄屍地點若沒有被發現，應該會繼續將遺體丟在同一個地方，在棄屍地點周邊搜索，應該有很大機率能找到另外兩名受害者的遺體。但高大成也擔心，凶手因為入獄服刑，成為社會邊緣人，如今為了錢殺人，受害者恐怕不只3人，認為應比對地緣關係及失蹤人口，釐清是否有更多受害者。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

分屍案 受害者 棄屍 高大成

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