高雄驚爆連環殺人分屍案 高大成曝動機：受害者恐不只3人

高雄驚爆連續殺人分屍案！住前鎮區的72歲張姓老翁，涉嫌殺害3名年老婦分屍，中山附醫法醫科主任高大成推測，張嫌恐是為錢殺人，先後對大嫂、前女友以及趙林老婦等人痛下殺手，受害者恐怕不只3人。

71歲楠梓冠夫姓的趙林老婦本月2日騎車出門後失聯，警方在河中打撈到屍塊，初步DNA比對，確認為趙林所有，警方勘查張姓老翁住處，找到3組不同DNA，經DNA比對，與趙林老婦、今年一月底失蹤的74歲張嫌左營前女友張姓婦人，以及去年12月底失蹤的張翁大嫂黃姓婦人吻合，確認張涉嫌殺害3名婦人。

高大成推測，張嫌可能在去年12月向大嫂借錢未果，才對大嫂痛下殺手，而殺害大嫂後，食髓知味，轉而向前女友張婦下手。張嫌很可能是缺錢花用，才以同樣手法到公園老人聚集處，尋找有積蓄的年長女性，將人誘騙回家後殺害，且凶嫌身形瘦小，僅160公分，可能是為了方便毀屍滅跡，才以分屍手段拋屍。