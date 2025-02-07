高雄分屍案凶嫌曾犯性侵假釋出獄 心理師：缺乏良知的人很自戀
高雄市72歲張姓男子殺害婦人，分屍、棄置運河，可能還有受害者，震驚社會，張男曾犯性侵、搶奪、竊盜。犯罪防治學者認為張男出現病態人格；擔任嘉縣市及雲林警局、國道警局心理諮詢委員的臨床心理師林姿吟說，目前研究傾向，張男缺乏良知的人，跟與生俱來的神經線路和他生活環境有關。
林姿吟說，有研究顯示，在嬰兒時期完全剝奪了情感依附，即被棄養缺乏妥善照顧，會讓很多人失去愛的能力。目前研究比較傾向於這些缺乏良知的人，跟與生俱來的神經線路和他生活的環境有關。
他們會一直表現出傷害他人或是不良行為，卻又經常裝可憐，爭取別人的同情，這是他們的行為特徵之一。過去在法院調解一對2婚又要離婚的夫妻也是，她看男方就是這種人，勸女方和他斷乾淨，別再去追討投資對方的金錢，認賠殺出，以免損失更大，因為他們有各種方法討好親近人後再傷害人，還好她聽進去了。
林姿吟表示，這種缺乏良知的人通常也很自戀，講話頭頭是道，不明就理的人很容易被牽鼻子走，因有精神病理及相關研究的證實，所以現在會統稱為「病態性人格」，但其實他們交際手腕好，唬人技術一流，若陷於他們的網羅中，還真的不易逃生。
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