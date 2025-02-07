高雄驚傳分屍案！鄰居曝凶嫌舉止怪異「過年屋內傳鋸子聲」

高雄發生恐怖連環殺人案，71歲的趙林姓婦人遭殺害分屍，警方發現張姓嫌犯後在其住家發現多處血跡噴濺，並發現另外2組女性DNA，分別為張姓婦人和張男大嫂；張男鄰居表示，張男平時行跡怪異，少與鄰居往來，過年期間曾聽到張男屋內傳出鋸東西聲響，很可能就是在分屍。

張男住處被找到3組不同DNA，除了比對出與楠梓趙林姓、左營張姓2老婦吻合，另一組DNA再經刑事局比對，是張男的大嫂張姓婦人，確認張男已涉嫌殺害3名婦人。據了解，張翁殺害趙林婦人後，以同手法再帶左營張姓婦人進到自己的前鎮住處，涉嫌殺害後，裝袋棄屍。

張男年輕時犯下強暴、搶奪、竊盜等罪，遭軍法判處無期徒刑，10多年前經特赦獲假釋，出獄後一人住在高雄市前鎮區，平時少與鄰居往來；據悉，一名鄰居表示，張男曾經沒穿褲子出門閒晃，大部份鄰居都覺得他舉止怪異；也有住戶說曾在深夜11點多，疑似聽到過張男家中傳出「鋸東西」聲響，再比照事件爆發相當害怕。

張男住家樓上3樓鄰居表示，過年期間本月2日深夜12點，聽到樓下張男家中傳來鋸東西聲響，聲音相當大，干擾作息，當下不知道對方在幹嘛，否則就會直接報警，懷疑當時可能就是在分屍，平時張男在家中也會傳出碰撞聲。