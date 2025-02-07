快訊

為錢起殺機？分屍案凶嫌控張婦偷百萬勞力士典當 三角關係曝光

DeepSeek震撼彈 想像題材有多大？分析師曝這些族群可以買

高雄驚傳分屍案！鄰居曝凶嫌舉止怪異「過年屋內傳鋸子聲」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄發生恐怖連環殺人案，71歲的趙林姓婦人遭殺害分屍，警方發現張姓嫌犯後在其住家發現多處血跡噴濺，並發現另外2組女性DNA，分別為張姓婦人和張男大嫂；張男鄰居表示，張男平時行跡怪異，少與鄰居往來，過年期間曾聽到張男屋內傳出鋸東西聲響，很可能就是在分屍。

張男住處被找到3組不同DNA，除了比對出與楠梓趙林姓、左營張姓2老婦吻合，另一組DNA再經刑事局比對，是張男的大嫂張姓婦人，確認張男已涉嫌殺害3名婦人。據了解，張翁殺害趙林婦人後，以同手法再帶左營張姓婦人進到自己的前鎮住處，涉嫌殺害後，裝袋棄屍

張男年輕時犯下強暴、搶奪、竊盜等罪，遭軍法判處無期徒刑，10多年前經特赦獲假釋，出獄後一人住在高雄市前鎮區，平時少與鄰居往來；據悉，一名鄰居表示，張男曾經沒穿褲子出門閒晃，大部份鄰居都覺得他舉止怪異；也有住戶說曾在深夜11點多，疑似聽到過張男家中傳出「鋸東西」聲響，再比照事件爆發相當害怕。

張男住家樓上3樓鄰居表示，過年期間本月2日深夜12點，聽到樓下張男家中傳來鋸東西聲響，聲音相當大，干擾作息，當下不知道對方在幹嘛，否則就會直接報警，懷疑當時可能就是在分屍，平時張男在家中也會傳出碰撞聲。

市長陳其邁今受訪時批凶手非常可惡，「行為泯滅人性，不可原諒、罪大惡極」，要求警方極力配合檢方偵查，務必盡速破案，將加害者繩之以法，給予最嚴厲制裁。

張男住家樓上3樓鄰居表示，過年期間本月2日深夜12點，聽到樓下張男家中傳來鋸東西聲響，聲音相當大。記者劉學聖／攝影
張男住家樓上3樓鄰居表示，過年期間本月2日深夜12點，聽到樓下張男家中傳來鋸東西聲響，聲音相當大。記者劉學聖／攝影
鄰居表示，張男曾經沒穿褲子出門閒晃，大部份鄰居都覺得他舉止怪異，與他關係不睦、少有往來。記者劉學聖／攝影
鄰居表示，張男曾經沒穿褲子出門閒晃，大部份鄰居都覺得他舉止怪異，與他關係不睦、少有往來。記者劉學聖／攝影
71歲的林姓婦人遭殺害分屍，警方張姓嫌犯後在其住家發現多處血跡噴濺，並發現另外2組女性DNA，分別為張姓婦人和張男大嫂。記者劉學聖／攝影
71歲的林姓婦人遭殺害分屍，警方張姓嫌犯後在其住家發現多處血跡噴濺，並發現另外2組女性DNA，分別為張姓婦人和張男大嫂。記者劉學聖／攝影

DNA 分屍案 棄屍 過年 鄰居

延伸閱讀

高雄惡翁殺人分屍！兄嫂慘遭毒手 他還演戲耍警察故布疑陣

獨／曾進分屍案凶嫌家…失聯多時再聞訊母已遭殺害 女兒痛哭失聲

高雄老翁殺人分屍 陳其邁批凶嫌泯滅人性：實在太可惡

高雄分屍案受害者不只一人？凶嫌關11年曾假釋 新法可能關到死

相關新聞

高雄惡翁殺人分屍！大嫂慘遭毒手 他還演戲耍警察故布疑陣

高雄張姓老翁涉殺人分屍3條人命，死者全是老婦人，包括楠梓趙林姓、左營張姓老婦，以及他的兄嫂張黃姓婦人。張翁在兄嫂失聯6天...

獨／曾進分屍案凶嫌家…失聯多時再聞訊母已遭殺害 女兒痛哭失聲

高雄七旬趙姓老婦失蹤，遭張姓老翁涉殺害分屍後丟前鎮區運河，驚悚殺人案今天驚人發展成恐怖的連環殺人分屍又棄屍案！同樣75歲...

為錢起殺機？分屍案凶嫌控張婦偷百萬勞力士典當 三角關係曝光

犯下連環殺人案的73歲張姓老翁，在三民公園玩天九牌結識左營75歲張姓婦人、楠梓71歲趙林婦人，今年1月中旬，張嫌指張女偷...

高雄驚傳分屍案！鄰居曝凶嫌舉止怪異「過年屋內傳鋸子聲」

高雄發生恐怖連環殺人案，71歲的趙林姓婦人遭殺害分屍，警方發現張姓嫌犯後在其住家發現多處血跡噴濺，並發現另外2組女性DN...

高雄分屍案凶嫌曾犯性侵假釋出獄 心理師：缺乏良知的人很自戀

高雄市72歲張姓男子殺害婦人，分屍、棄置運河，可能還有受害者，震驚社會，張男曾犯性侵、搶奪、竊盜。犯罪防治學者認為張男出...

屋內驗出3人血跡…僅暫認凶嫌涉殺1婦 雄檢：持續指揮警方追查

高雄市張姓老翁涉嫌殺害3名婦人，警方證實3人血跡DNA比對與親屬相符，昨晚張翁遭檢方聲押，今上午高雄地院裁准羈押禁見。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。