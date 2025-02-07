高雄惡翁殺人分屍！大嫂慘遭毒手 他還演戲耍警察故布疑陣

高雄分屍案張姓凶嫌在殺害被害人後還到萬年縣公園找友人。記者劉學聖／攝影

高雄張姓老翁涉殺人分屍3條人命，死者全是老婦人，包括楠梓趙林姓、左營張姓老婦，以及他的兄嫂張黃姓婦人。張翁在兄嫂失聯6天後，曾自己拿兄嫂獨居住處的鑰匙，請警方陪他進屋，令警方懷疑他當時故布疑陣，要讓警方知道他也再找人。

張翁的兄嫂張黃姓婦人（75歲）因丈夫去年5月去世，兒子住新北市，自己獨居高雄市楠梓區。去年11月27日兒子發現她失聯，向新北警方報案協尋，案經警方單一窗口受理報案，轉到高雄市警楠梓分局，當時警方沒找到人。

去年12月2日張姓老翁自己拿鑰匙，到楠梓警分局楠梓派出所，自稱鑰匙是兄嫂住處的鑰匙，但打不開門，稱他怕兄嫂在屋內出事，要警方派員隨他去兄嫂家，進屋查看狀況。員警陪同他去張黃婦住處，找鎖匠開門進屋，未見張黃婦。

張翁涉殺人分屍案曝光，高雄市警察局長林炎田今天下午召開記者會，表示警方並在張翁前鎮住處發現3組DNA，查出這3組DNA與，除了與楠梓趙林姓婦人、左營張姓婦人吻合，他大嫂的兄妹到刑事局接受警方採檢體，今天下午比對出吻合另組DNA，確認他大嫂也疑遭他涉嫌殺害。警方才知12月2日他去找警方開大嫂家門，根本是故布疑陣，掩飾殺人情事。