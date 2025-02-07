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獨／曾進分屍案凶嫌家…失聯多時再聞訊母已遭殺害 女兒痛哭失聲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄七旬趙姓老婦失蹤，遭張姓老翁涉殺害分屍後丟前鎮區運河，驚悚殺人案今天驚人發展成恐怖的連環殺人分屍又棄屍案！同樣75歲的張姓老婦及凶嫌張男的大嫂失蹤，警方採家屬DNA和凶嫌住家血跡比對後，證實是3名失蹤老婦DNA；據了解，張婦的女兒今天下午得知母親慘遭凶嫌毒手的噩耗，當場情緒潰堤。

左營區75歲獨居的張姓老婦人過年前即失蹤，兒女原以為喜歡旅遊的媽媽，安排在春節期間出外旅遊，但過年時，連賀年簡訊都沒讀，且聯絡不上，張婦兒子覺得怪異，1月27日先報警方協尋，2月2日憂心母親遭遇不測，報請警方緊急協尋。

左營警分局警方見張翁疑殺害趙姓老婦人的分屍案，和楠梓警分局調監視器驚見張婦1月17日最後身影消失在距張翁家僅約300公尺處，由於也無出國紀錄，警方懷疑她恐遭殺害。

警方緊急採集張婦女兒的DNA，和鑑識中心在凶嫌張男住處採集到的血點進行比對，據了解，張婦的女兒被警方通知採DNA，獲悉母親行蹤消失在殺人分屍的張嫌住處附近時，一顆心早就忐忑不安，在等待過程中，一直很揪心，警方當時頻安慰張婦女兒可能要往最壞方面打算。

沒想到，DNA結果下午出爐，警方硬著頭皮告知張婦女兒確定她母親已遭遇害，張婦女兒當場痛哭失聲，情緒潰堤，讓警方看了也相當不捨。

高雄市警方專案小組調閱監視畫面，發現失蹤的張姓婦人曾和凶嫌張男一起進入張的住處後就未再走出（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄市警方專案小組調閱監視畫面，發現失蹤的張姓婦人曾和凶嫌張男一起進入張的住處後就未再走出（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄市警方專案小組調閱監視畫面，發現失蹤的張姓婦人曾和凶嫌張男一起進入張的住處後就未再走出，當晚張提著疑似裝屍塊的袋子走出屋外（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄市警方專案小組調閱監視畫面，發現失蹤的張姓婦人曾和凶嫌張男一起進入張的住處後就未再走出，當晚張提著疑似裝屍塊的袋子走出屋外（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

DNA 分屍案 失蹤 春節

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