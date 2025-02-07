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屋內驗出3人血跡…僅暫認凶嫌涉殺1婦 雄檢：持續指揮警方追查

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄分屍案張姓凶嫌在殺害被害人後，還到萬年縣公園找友人。記者劉學聖／攝影
高雄分屍案張姓凶嫌在殺害被害人後，還到萬年縣公園找友人。記者劉學聖／攝影

高雄市張姓老翁涉嫌殺害3名婦人，警方證實3人血跡DNA比對與親屬相符，昨晚張翁遭檢方聲押，今上午高雄地院裁准羈押禁見。不過因暫時只找到第一名受害者趙林婦人的屍塊，檢方對於第二、第三人是否同樣慘遭張翁毒手仍有保留，高雄地檢署說明將持續指揮警方追查真相。

高雄地檢署發布說明指出，5日下午接獲高雄市警方通報張姓老翁涉嫌殺人，立即指派重大刑案專組檢察官廖期弘指揮高雄市警察局刑事警察大隊、刑事鑑識中心、楠梓、左營及前鎮警分局等單位組成專案小組偵辦。

昨天尋獲部分遺體，高雄地檢署再指派檢察官林恒翠立即率同法醫潘至信前往相驗，採集相關證據送鑑定。另張姓老翁經警持檢察官核發拘票拘提到案後，昨晚解送地檢署署，經檢察官訊問後認張翁涉犯刑法第271條第1項之殺人、同法第247條第1項之損壞屍體及遺棄屍體等罪，犯罪嫌疑重大，並有羈押之原因及必要性，昨深夜向法院聲請羈押禁見。

高雄地方法院於今天上午經裁准羈押禁見。高雄地檢署表示，全案將持續由檢察官指揮高雄市警察局持續追查，徹底查明事實真相。

DNA 分屍案 棄屍 檢察官

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