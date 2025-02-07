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高雄老翁殺人分屍 陳其邁批凶嫌泯滅人性：實在太可惡

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄張姓老翁涉殺人分屍，警方勘查他住處，找到3組不同DNA，除了比對出與楠梓冠夫姓的趙林、左營張姓2老婦吻合，另一組DNA，經刑事局比對，是張翁大嫂張姓婦人，確認張翁已涉嫌殺害3名婦人。市長陳其邁今日受訪表示，「這個凶手泯滅人性，不可原諒、罪大惡極」，檢警正在鑑定比對現場血跡，務必將歹徒繩之以法。

高雄驚傳駭人聽聞分屍案，一名71歲的趙林老婦遭73歲張姓老翁分屍，屍塊被丟入前鎮運河棄屍，手法凶殘，今天又傳出疑有第2名、綽號「仙姑」張女受害，目前行蹤不明。當地民眾說，3人是舊識，２天前張嫌透露跟張女有錢財糾紛，如今傳出趙林老婦遭分屍，懷疑張女恐也遭遇不測。

陳其邁表示，警察局已開過記者會，他與檢察長、局長林炎田都有掌握狀況，直呼「這個凶手泯滅人性，不可原諒、罪大惡極」，要求警方極力配合檢方偵查，務必盡速破案，將加害者繩之以法，給予最嚴厲的制裁，目前現場已發現3個不一樣的血跡，檢警正在鑑定比對當中，痛批兇嫌行為真的太可惡，希望警方能夠加速偵辦，務必將歹徒繩之以法。

陳其邁今日受訪表示，張姓老翁涉殺人分屍，相當泯滅人性，不可原諒、罪大惡極，檢警正在鑑定比對現場血跡，務必將歹徒繩之以法。記者宋原彰／攝影
陳其邁今日受訪表示，張姓老翁涉殺人分屍，相當泯滅人性，不可原諒、罪大惡極，檢警正在鑑定比對現場血跡，務必將歹徒繩之以法。記者宋原彰／攝影

分屍案 陳其邁

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