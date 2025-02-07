高雄老翁殺人分屍 陳其邁批凶嫌泯滅人性：實在太可惡

高雄張姓老翁涉殺人分屍，警方勘查他住處，找到3組不同DNA，除了比對出與楠梓冠夫姓的趙林、左營張姓2老婦吻合，另一組DNA，經刑事局比對，是張翁大嫂張姓婦人，確認張翁已涉嫌殺害3名婦人。市長陳其邁今日受訪表示，「這個凶手泯滅人性，不可原諒、罪大惡極」，檢警正在鑑定比對現場血跡，務必將歹徒繩之以法。

高雄驚傳駭人聽聞分屍案，一名71歲的趙林老婦遭73歲張姓老翁分屍，屍塊被丟入前鎮運河棄屍，手法凶殘，今天又傳出疑有第2名、綽號「仙姑」張女受害，目前行蹤不明。當地民眾說，3人是舊識，２天前張嫌透露跟張女有錢財糾紛，如今傳出趙林老婦遭分屍，懷疑張女恐也遭遇不測。