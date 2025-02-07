曾犯性侵入獄…高雄翁這回涉分屍拋運河 學者：恐有病態人格

高雄市72歲張姓男子殺害婦人，分屍、棄置運河，且可能還有更多受害者，消息一出震驚社會，張男被起底曾犯下性侵、搶奪、竊盜。中正大學犯罪防治研究所教授鄭瑞隆今天受訪指出，張男可能有反社會人格違常，甚至出現病態人格，才會殺人又殘忍分屍。

鄭瑞隆說，張男曾被判無期徒刑，歷經特赦、10多年前假釋出獄，經假釋審查時評估狀況可以出獄，但他出獄後可能生活仍有點狀況，或許是金錢、感情或性方面無法滿足，導致矯正出獄後更生過程失敗，沒辦法保持善良行為。

以目前檢警查獲罪證來看，張男涉有殺人、分屍及棄屍等行為，加在一起是重罪。鄭瑞隆分析，他可能出獄後不知悔改向上，也沒辦法體會新的生活方式，這類人通常人格異於常人，存有行為異常問題，學術上稱為人格違常（personality disorder）。

鄭瑞隆指出，警方後續採證發現恐有第2、3人受害，要趕快做刑事鑑定確認血跡來源，假設張男真的連續殺害3人，那張男就不只人格違常，還可能有病態人格，甚至在犯罪前某些事跡，會讓他產生快感等因素，或為了情、錢、性，或是曾有什麼過節。