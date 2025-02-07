高雄分屍案受害者不只一人？凶嫌關11年曾假釋 新法可能關到死
高雄市七旬趙姓老婦疑遭72歲張姓老翁殺害、分屍，檢警收押張後，案情發展中。張年輕時犯下多起刑案，依懲治盜匪條例判處無期徒刑確定，因舊法之故，入獄10年即獲假釋重獲自由，此番再犯殺人罪，如再判無期徒刑，恐老死獄中。
刑法舊法規定，入監10年可申請假釋，張過去犯下竊盜、毀損、搶奪多罪，後來從重依懲治盜匪條例由軍法審判判處無期徒刑，1986年判刑確定，同年隨即入監服刑，1997年服刑11年後，獲核准假釋出獄。
依1997年11月27日修正前的舊法，受刑人服刑10年即可申報假釋，假釋滿10年未經撤銷，可視為滿執行完畢，不過，2006年7月1日刑法修正，若受刑人判處無期徒刑，則須入監服刑滿25年才得以申報假釋，假釋後20年算服刑完畢。
張姓老翁是1952年出生，現年72歲，他臨老犯下殺人分屍重罪，依目前查案進度，被害人可能不只一人，未來如果被判處無期徒刑確定，要獲得假釋的機率很低，即使有餘命達標，張屆時可能已經超過百歲。
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