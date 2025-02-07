高雄老翁殺人分屍 DNA鑑定出爐確定3婦人遇害

高雄張姓老翁涉殺人分屍，警方勘查他住處，找到3組不同DNA，除了比對出與楠梓趙姓、左營張姓2老婦吻合，另一組DNA，經刑事局比對，是張翁大嫂張姓婦人，確認張翁已涉嫌殺害3名婦人。

據了解，張翁除了涉嫌殺害楠梓趙姓婦人，以同手法帶左營張姓婦人進他前鎮住處，涉嫌殺害後，裝袋棄屍。

由於案發後，警方勘查張翁住處，在房間等處，發現血跡，是分別不同人的3組DNA，與失蹤婦人的家屬比對後，確認是趙婦、張婦，以及張翁的大嫂的。